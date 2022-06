AMLO sobre audios de Gertz Manero y Lozoya Thalmann: "Es una lucha de intereses"

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 23 de junio, comenzaron a circular audios del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y el subprocurador, Juan Ramos, con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin.

En la primera grabación es el fiscal Gertz Manero quien se comunica con Lozoya Thalmann, donde hablan de un amparo tramitado.

Tras la presunta conversación, AMLO fue cuestionado sobre su postura al respecto, mencionado que son parte de “una lucha de intereses”, destacando que la FGR está investigando el caso y que no se va a involucrar.

No tengo opinión sobre eso. Es una lucha de intereses. El señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña de Peña Nieto. Es un asunto que está viendo la Fiscalía. Hay mucha confrontación, participan abogados y no me quiero meter en eso”, mencionó el mandatario.