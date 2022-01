Mañanera de AMLO: “Excesivo” y “rudo” que el PRI amenace con expulsar a Pavlovich si acepta ser cónsul en Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Ante la amenaza de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de expulsar del partido a la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano y al ex gobernador de Campeche, Carlos Aysa si aceptan el nombramiento para el Servicio Exterior Mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es excesivo y "rudo".

La ex gobernadora de Sonora fue propuesta por el Presidente como cónsul de México en Barcelona, y Carlos Aysa como embajador en República Dominicana.

Aunque es un asunto de un partido y respeto esa decisión, pero se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose como se decía antes; se puede vender el trabajo, pero no la conciencia, no es el caso. Ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, mientras estén representando a México no pueden hacer labor partidista", dijo.

Amenaza de Alejandro Moreno es poco tolerante

López Obrador indicó que la amenaza del dirigente del PRI es "muy poco tolerante".

“Con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante, ojalá cambien de opinión. No es que ya este tomada la decisión, a lo mejor si hablan con ellos y aseguran que van a seguir militando, por convicción son militantes de ese partido, a lo mejor se entiende y ya no hay ningún problema, no hay problema. No es más que eso”, dijo.

En el caso de los los ex mandatarios, ellos deben decidir si aceptan o no su invitación.

“El presidente de ese partido que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo y también otras protestas; que los ex gobernadores del PRI decidan; estas propuestas tienen que ser avaladas en el Senado, es un proceso que se inicia, nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos”, dijo.

El mandatario aseguró que la ex gobernadora de Sonora y el ex gobernador de Campeche actuaron con imparcialidad en las elecciones y no tenían el rechazo de sus pueblos y que fueron considerados porque gobierna para un país plural.

“En el caso de los ex gobernadores no hay denuncias en contra de ellos; ojalá se presentaran. Me consta de que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se despeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos, desde luego como vivimos en una democracia y aspiramos a que sea constante permanente hay opiniones en contra y las respetamos, vamos a ver qué resulta”, dijo.

“Excesivo” y “rudo” que el PRI amenace con expulsar a Pavlovich si acepta ser cónsul en Barcelona. Foto: Especial

Invitó al ex gobernador Javier Corral

El mandatario reveló que también invitó al ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado al Servicio Exterior Mexicano, pero no aceptó porque tiene doble nacionalidad.

“Invité a participar a un ex gobernador del PAN (Partido Acción Nacional) a Corral, nada más que tiene doble nacionalidad y para ser embajador, se requiere tener una nacionalidad”, indicó.

Y agregó: “Estamos buscando que todos ayudemos y que todos representemos a México y no van a ir los embajadores a hacer labor partidista, van a representar a nuestro País”.

