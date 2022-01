Mañanera de AMLO: Consejeros del INE no deben ganar más que el Presidente y realizar Revocación de Mandato: “No es conmigo, es con la ley”, afirma López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deben ganar máximo como el Presidente de la República, pero no más, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) elaborara una Plan de Austeridad Republicana para consideración del INE, López Obrador indicó que la consulta popular de Revocación de Mandato se tiene que llevar a cabo por Ley, con todas las casillas.

Que los consejeros ganen como el Presidente, pero no más, si no tienen bonos especiales, si no tienen una caja de ahorro especial que ya se eliminó aquí”, dijo al afirmar que si llevan a cabo un plan de austeridad que consiste en reducir los sueldos a los consejeros y eliminar bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros gastos, sí tienen recursos para organizar el ejercicio.

INE debe cumplir con la Constitución

López Obrador precisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no puede destinar recursos extraordinarios para realizar la consulta popular y que es el INE quien debe cumplir con la Constitución y realizar la Revocación de Mandato.

“Tienen que instalar todas las casillas”, dijo al ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El mandatario agregó: “No, si no es un asunto conmigo, es con la ley”.

“Urge un plan de austeridad en el caso del INE, ya resolver esto de la mejor forma posible, porque se va degradando la institución, aparecen como ambiciosos, como lo que les importa es el dinero, aunque tengan justificación de tipo político, aunque en el fondo lo que sucede es que no están de acuerdo con nosotros, pertenecen al bloque conservador, se ponen a pelear por dinero y termina no siendo una diferencia de tipo ideológico, político, sino por dinero. Se ven muy mal, no es correcto; hay que cuidar la institución”, indicó.

