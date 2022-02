Mañanera de AMLO: El presidente afirma que periodistas “deshonestos” como Aristegui y “corruptos” como Loret dañaron a su hijo con escándalo para afectarlo a él

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su hijo José Ramón López Beltrán enfrenta una campaña de desprestigio para dañarlo a él orquestado por Claudio X. González y por periodistas “deshonestos” como Carmen Aristegui y “corruptos” como Loret de Mola.

El mandatario lamentó que los hijos tengan que padecer por lo que hacen los padres.

No es en contra de él de manera directa aunque los dañe, es en contra mía; es Claudio X. González pues eran los dueños que se sentían dueños de México con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, con periodistas no sólo deshonestos y corruptos, mercenarios, capaces de inventar cualquier situación como Loret de Mola”, dijo.

Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción difundieron en Latinus que el hijo mayor de López Obrador y su esposa vivieron en una casa lujosa en Estados Unidos que, de acuerdo con su investigación, está a nombre de uno de los presidentes petroleros de Baker Hughes, compañía que sería contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) y proveedor de la Refinería de Dos Bocas.

“No conozco a ningún directivo del mundo del petróleo, por lo general no recibo a quienes buscan contratos con Pemex, entonces montaron todo esto”, dijo López Obrador.

Pide a Loret de Mola que revele cuánto gana

El mandatario pidió al periodista Loret de Mola revelar cuánto gana y quién le paga.

“De una vez adelantó que le quiero pedir en aras de la transparencia a Loret de Mola si me puede decir, si nos puede decir, cuánto gana al mes y quién le paga. Voy a esperar la respuesta, no quiero, porque es importante aclararlo que se escude diciendo que es su actividad privada, porque no es así, es una actividad pública”, dijo.

López Obrador aseguró que se necesita saber “qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas”.

