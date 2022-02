Mañanera de AMLO: AMLO define a Loret de Mola como “un corrupto”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el periodista Carlos Loret de Mola es un corrupto.

Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que ayer le faltó una palabra al describir a Loret de Mola.

Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción difundieron en Latinus que el hijo mayor de López Obrador y su esposa vivieron en una casa lujosa en Estados Unidos que, de acuerdo con su investigación, está a nombre de uno de los presidentes petroleros de Baker Hughes, compañía que sería contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) y proveedor de la Refinería de Dos Bocas.

Ayer no le gustó a Loret de Mola cómo le definí, me faltó una palabra: dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales. Me faltó una palabra, me faltó: es un periodista golpeador, corrupto-eso fue lo que me faltó-, mercenario, sin principios y sin ideales”, dijo.