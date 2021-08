Conservadores “no vuelven en sí”, dice AMLO sobre los que se oponen al regreso a clases

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los “conservadores” que robaban, están molestos por todo y “no vuelven en sí”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario arremetió contra sus adversarios al presentar el programa de regreso a clases durante la conferencia matutina.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

López Obrador consideró que hay quienes se oponen al regreso a clases de manera genuina y preocupados por los niños.

“Y otros porque se oponen a todo lo que nosotros proponemos, el bloque conservador, reaccionario, los que están inconformes con nosotros, porque medraban, porque robaban, porque vivían al amparo del poder público y sobre todo de la corrupción”, afirmó.

Y agregó: “Y ahora ya no pueden seguir sacando provecho personal y están molestos por todo, no vuelven en sí, sino en no en todo, todo es no; pero sí hay gente preocupada por la situación de los niños”.

Regreso a clases responsable

El mandatario prometió que en caso de contagios de Covid-19 en las escuelas se actuará de manera responsable.

“Vamos a actuar de manera muy responsable y va a haber protección, y vamos a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela. Todo con el apoyo de madres, de padres de familia, de maestras, de maestros, de las autoridades municipales, de las autoridades estatales”, indicó.

Nada, agregó, sustituye a la escuela y a las clases presenciales.

“La escuela es el segundo hogar. Ahí no sólo se aprende, ahí se convive con otros niños, ahí se sienten feliz los niños, los adolescentes, con sus amigos, ahí se aconsejan mutuamente niños, niñas, jóvenes, adolescentes, maestras, maestros que ayudan a niñas, a niños”, detalló.