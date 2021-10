Mañanera de AMLO: Asuntos de la UNAM deben ser ventilados

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó durante su conferencia matutina que es importante que los asuntos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sean ventilados, como el salario del rector Enrique Graue.

Lo anterior luego de que fuera cuestionado sobre las irregularidades en el manejo de la UNAM, así como el salario del rector, el cual es “superior a los 200 mil pesos mensuales”.

Entre lo dicho, López Obrador indicó que la UNAM es una gran universidad y que no ha podido ser destruida, “siempre vamos a ser respetuosos de la autonomía universitaria”, dijo.

Siempre respetaré la autonomía universitaria: AMLO

Al continuar con sus críticas a la UNAM, el presidente López Obrador reiteró que siempre será respetuoso de su autonomía universitaria, sin embargo llamó a que se reforme la institución, pues acusó que en años pasados fue tomada y sus académicos se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo.

Durante la conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que contrario al lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), “Nada humano me es ajeno”, en los últimos años a la máxima casa de estudios del país “lo humano le fue ajeno”.

Nosotros vamos a seguir siempre respetuosos de la autonomía universitaria, vamos a seguir impulsado la educación pública. La UNAM es una gran universidad no han podido destruirla, es tan importante por su cuerpo académico, por sus investigadores, aún con todos los cambios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, ahí está la UNAM; también por lo jóvenes los que llegan del CCH, que traen una muy buena formación en lo social, tiene un tronco común en los CCH todavía de los antiguos planes de estudios que se elaboraron cuando eran don Pablo González Casanova, un gran rector, el responsable de impulsar este nivel medio superior de la UNAM, los CCH ahí se formaron grande pedagogos, como Manuel Pérez Rocha. (…) Entonces se fortaleció mucho la UNAM, entonces luego ya fue tomada y se cooptó a académicos, se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo, sobre todo en el gobierno de Salinas, y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales en la UNAM. Entonces es lo que nosotros plantemos de que tiene que reforme la Universidad, porque incluso se salvó porque querían cobrar cuotas, quieran privatizar”, comentó.

AMLO aseguró que siempre apoyará a la UNAM

Desde Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que su gobierno siempre va a apoyar a la UNAM y nunca le faltarán recursos, pero señaló que la institución no debe de ser un instrumento para mediatizar la educación, sino un factor para la toma de conciencia y la solidaridad.

“Nosotros vamos seguir apoyando a la UNAM nunca van a faltarle los recursos, la educación es muy importarte, es básica, pero sí, no debe ser un instrumento, un medio para mediatizar la educación, tiene que ser un factor para la libertad para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la toma de conciencia y sobre todo para la solidaridad, para la fraternidad, para que el que estudia ponga sus conocimientos, una vez que termina un carrera al servicio de la sociedad.

“Lo que es el lema de la UACM, que la fundó precisamente Pérez Rocha, el lema “Nada humano me es ajeno”, y en la UNAM en los últimos tiempos parece que lo humano les era ajeno. No veían cómo estaban saqueando al país, y no generalizo, pero sí es muy importante el debate. Y si así está la UNAM, imaginen cómo están otras universidades”, aseveró.