Mañanera de AMLO: AMLO critica #TodosSomosLoret: “Se me cae la cara de pena”, dice

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el movimiento que se generó en redes sociales con el hashtag #TodosSomosLoret, luego de que el viernes pasado el mandatario diera a conocer los presuntos ingresos de Loret de Mola.

“Debe de transparentarse todo, el que nada debe nada teme, no sé por qué se alebrestaron, se molestaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. ¡Cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear, no sólo al gobierno, no sólo el presidente, sino el proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción!”, expresó.



AMLO cuestionó nuevamente los ingresos del periodista Loret de Mola, los cuales ascienden a más de 2 millones mensuales, de acuerdo con lo presentado.

"¿Quién gana eso, un científico, un intelectual?, el presidente gana pues 10 veces menos, ¿Por qué gana tanto ese señor?, porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción”, dijo.

AMLO crítica #TodosSomosLoret

A su vez, AMLO criticó el hashtag promovido en redes sociales para apoyar al periodista #TodosSomosLoret.

Imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza. Todos somos Loret, afortunadamente no fueron muchos porque hay unos muy vivillos que ahí andan todavía ensarapados, pero otros que ya sabemos. Desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarnos, son conservadores, lo importante que ahora ya se están quitando la máscara porque engañaron durante muchísimo tiempo de que eran liberales, dependientes de la sociedad civil, que ahora pues ya todos son Loret, digo, no todos afortunadamente”, mencionó.

López Obrador dijo no dudar que para llevar a cabo este movimiento se compraran bots, sin embargo, festejó que fueran pocos quienes dijeron ser como Loret “lo celebro eso porque somos millones de mexicanos y no fueron millones”.

El mandatario señaló que no era de extrañarse que los expresidentes Fox y Calderón apoyaran el movimiento, así como Krauze y Aguilar Camín defensores de "la mafia del poder".