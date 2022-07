Madre oaxaqueña desesperada por saber de sus tres hijos que viajaban en tráiler encontrado con migrantes muertos en Texas

SAN MIGUEL HUAUTLA, Oaxaca.- “Encontraron el acta de mi hijo dentro de una bolsa de los muertitos, entonces no sé, ya me dijeron que me vaya previniendo para recibir el cuerpo de mi hijo, no sé si es o no es él”, dice la madre de Marco Antonio V., otros de los jóvenes de San Miguel Huautla, en la Mixteca de Oaxaca, que podría sumarse a la lista de afectados tras el abandono de un tráiler que trasladaba personas migrantes en San Antonio, Texas.

La tarde de este jueves, María Victoria Velasco hizo público que su hijo también migró a Estados Unidos, quien podría sumarse a la lista de víctimas de un tráiler abandonado en Texas, en el que decenas de migrantes perdieron la vida y otros tantos resultaron heridos.

Marco Antonio al igual que a Javier López los buscan sus familiares, pues ambos emprendieron el viaje a Estados Unidos el pasado 12 de junio. A diferencia de Javier y José Luis López, quien se encuentra hospitalizado, Marco A. vivía en la Ciudad de México de donde “iba y venía, pero ya radicaba allá”, señala uno de los vecinos de San Miguel Huautla.

Familia de jóvenes oaxaqueños no ha sabido de ellos desde que viajaron en un tráiler a EU

Por la falta de telefonía en Huautla, ha sido imposible la comunicación de las familias con las autoridades, para confirmar el estatus de los jóvenes, quienes viajaban en el mismo tráiler en el que murieron 53 personas migrantes, 27 de ellas de origen mexicano.

El pequeño municipio de apenas mil 311 habitantes se mantiene en incertidumbre desde la tarde del martes, por los tres pobladores que migraron unas semanas atrás, esto luego de que les comunicaron sobre la situación del camión que transportaba a decenas de migrantes, localizado en la carretera estatal 35 de San Antonio, Texas.

Cuando hablé con Javier no se escuchaba bien, pero decía que estaba bien y que estaba en un lugar cerrado”, recuerda Luz Velasco. Hasta la tarde de este jueves, Luz seguía sin noticias de Javier.

Mientras que de Marco A. tampoco se sabe de su destino, aunque su madre dice que le han llamado para decirle que podría aparecer sin vida.

Se suman 3 posibles afectados



Sobre los posibles afectados, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) dio a conocer este jueves que suman tres pobladores de San Miguel Huautla afectados, uno de ellos ya identificado y hospitalizado, en condición estable.

“Una persona originaria de San Miguel Huautla se encuentra hospitalizada y fuera de peligro; de esta misma localidad se tiene información de que existen otros dos oaxaqueños cuyos generales aún no han sido confirmados por la Secretaría de Relaciones Exteriores".

Justo Sierra, vecino de la comunidad, lamenta la situación que atraviesan las familias de las personas afectadas, pues indica que la falta de trabajo obliga a los jóvenes a migrar.

Pese a que el estado de Oaxaca ocupa el séptimo lugar en entrada de remesas que provienen de Estados Unidos, San Miguel Huautla, apenas ha tenido una entrada de 3 mil 961 dólares en el primer trimestre del año, según el informe emitido por el Banco de México (Banxico).

Además, el municipio mantiene un alto grado de marginación, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).