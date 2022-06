Tráiler donde murieron 53 migrantes no transitó por México: INM

CIUDAD DE MÉXICO.- El tráiler donde murieron 53 migrantes indocumentados no transitó por México.

Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), aseguró que el tráiler que transportaba 67 migrantes, de los cuales 53 fallecieron en San Antonio, Texas, no transitó por México y reconoció que los flujos migratorios van en aumento, "in crescendo" y se cuenta con fronteras porosas.

En breve reunión con medios en el salón Tesorería de Palacio Nacional, Garduño Yáñez indicó que con la información con la que se cuenta, los migrantes abordaron el tráiler en suelo norteamericano tras reunirse en "forma hormiga" en una casa en Valle del Río, por lo que "nunca estuvo en puntos fronterizos de México, no pasó por México, por ninguna de sus garitas del país".

El titular de Migración reconoció que en toda la frontera se tiene riesgo de que se registre migración irregular.

"Los flujos migratorios están in crescendo no nada más aquí sino en el mundo, ustedes tienen conocimiento del incidente que hubo en la frontera en España y Marruecos".

Migrantes mexicanos muertos en caja de tráiler

Acerca de la repatriación de los cuerpos de los migrantes mexicanos fallecidos, señaló que dependerá de las trámites y procesos de proceso de judicialización, además de que se otorga apoyo a los familiares para la identificación.

Aseguró que no hay pruebas de que el tráiler haya pasado por la frontera.

(El tráiler) nunca estuvo en puesto fronterizo de México, nunca pasó por México por ninguna de sus garitas del país. Operó y operaba con placas en Texas, y se presume hipotéticamente que los migrantes que ya estaban en suelo norteamericano y ahí en forma hormiga, se concentraron en una casa de seguridad que puede ser en el Valle del Río, donde pudo haber estado este vehículo".

"¿Qué va a pasar con los agentes de Migración que permitieron el ingreso de ese tráiler, porque obviamente ellos permitieron el ingreso del tráiler?", se le preguntó.

Tráiler dónde murieron migrantes no transitó en México

"No, eso no, no hay prueba que haya pasado el tráiler por las fronteras mexicanas", contestó.

Garduño Yáñez señaló, sin dar cifras, dijo que se han procesado y judicializado grupos de traficantes de personas.

Manifestó que (el gobernador de Tamaulipas, Francisco García) Cabeza de Vaca que sus guardias de policía de seguridad de élite hayan matado (en Camargo) a 19 migrantes guatemaltecos".

Migración en México

Indicó que el gobierno de México trabaja para que la migración que sea ordenada segura y regular con respeto a los derechos humanos atendiendo fundamentalmente a los niños o menores de edad y familias que les acompañan.

"¿Sigue siendo una frontera porosa?", se le preguntó.

"Sí, claro, sí, sí negarlo sería no ver la realidad", contestó.

"¿Qué se hará al respecto?", se le preguntó.

"Seguir, seguir, nada más que diferenciarlo, en Estados Unidos la migración irregular es un delito y en México es una falta administrativa", indicó.