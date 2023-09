Madre condenada a 78 años de prisión por matar a sus hijas de 15 y 5 años en Virginia

Una madre residente del norte de Virginia que administró melatonina a sus dos hijas a través de ositos de goma antes de cometer un homicidio a tiros fue condenada a una pena de prisión de 78 años el pasado viernes.

Veronica Youngblood, de 38 años de edad, fue detenida en agosto de 2018 tras disparar a sus dos hijas, Sharon Castro, de 15 años, y Brooklynn Youngblood, de 5 años, en su residencia en McLean. Castro logró sobrevivir lo suficiente como para comunicarse con el servicio de emergencias al marcar el 911 y relatar que su madre le había disparado. Durante un juicio que se extendió por dos semanas, los miembros del jurado tuvieron que escuchar la grabación de esa angustiosa llamada, un episodio tan traumático que algunos miembros del jurado incluso solicitaron terapia de trauma.

Youngblood dijo a los detectives que planeaba matarlos a ellos y a ella misma luego de una prolongada disputa por la custodia. Ron Youngblood, su exmarido, dijo a The Associated Press después de la audiencia que había querido mudarse a Missouri con ambas hijas, pero que había accedido a regañadientes a quedarse sólo con Brooklyn después de que su exesposa se opusiera.

Las autoridades dijeron que ella alimentó a sus hijas con gomitas para dormir antes de dispararles en sus camas.

Youngblood presentó una defensa por demencia en el juicio, pero fue rechazada. El jurado recomendó 78 años de prisión después de escuchar testimonios durante la sentencia de que Youngblood creció en la pobreza en Argentina, sufrió abusos físicos y sexuales cuando era niña y recurrió al trabajo sexual cuando era adolescente para mantener a su hija mayor.

Youngblood habló sobre las dificultades de criar a sus hijas

Antes de ser sentenciada el viernes, Youngblood habló durante más de 30 minutos sobre sus hijas y las dificultades que tuvo para criarlas.

He sido una buena madre, pero algo pasó, no sé cómo explicarlo”, le dijo al juez a través de un intérprete de español. "Algo explotó en mi mente".

Los abogados defensores habían pedido que las dos condenas por asesinato se ejecutaran simultáneamente en lugar de consecutivas, lo que habría reducido la pena de 78 años a 42 años.

El juez del Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Randy Bellows, dijo que no veía ninguna razón para reducir la recomendación del jurado. Según la ley estatal, no tenía capacidad para aumentarlo.

Las madres y los padres tienen muchas responsabilidades, pero ninguna es más grave que mantener seguros a sus hijos", afirmó. “Trágicamente, su madre se convirtió en el instrumento de su muerte”.

La fiscal Kelsey Gill enfatizó que los asesinatos fueron premeditados y que Youngblood compró el arma que usó una semana antes.

Realmente no hay palabras que puedan describir la depravación con la que la señora Youngblood planeó y llevó a cabo la ejecución de sus hijos", dijo al juez.

La defensora pública Dawn Butorac dijo que espera que Youngblood apele.

Ron Youngblood, quien era el padre de Brooklyn y jugó un papel importante en la crianza de Sharon, dijo que eligió un asiento en la sala del tribunal donde no podía ver a su ex esposa porque era muy doloroso escuchar las palabras de la mujer que mató a sus hijas. . Dijo que sabía que su ex esposa sentía animosidad hacia él, pero “nunca imaginé que ella pudiera hacer algo así con nuestras hijas”.

El fiscal del condado de Fairfax, Steve Descano, cuya oficina procesó el caso, dijo en un comunicado después de la audiencia del viernes: "No hay ningún resultado que pueda devolverles a estos niños las vidas que les fueron arrebatadas, pero la sentencia de hoy es una medida de justicia para sus familia."