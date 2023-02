Luisito Comunica sobre el video donde habla bien del AIFA: "no me pagaron, no tengo necesidad"

CIUDAD DE MÉXICO.-Luisito Comunica hizo recientemente un video del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde reveló que le gustó mucho como quedó.

Y para aclarar críticas sobre si le pagaron para hacer publicidad, el influencer dejó en claro que “no le pagaron por dar su opinión sobre el aeropuerto del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Dices algo malo = LE PAGARON POR HABLAR MAL; Dices algo bueno = LE PAGARON POR HABLAR BIEN. Y luego me preguntan por qué no grabo tantas cosas de México; todo lo vuelven político. No, no me pagaron. Ninguna necesidad tengo yo de recibir dinero del gobierno. Cómanse una polla”, escribió Luisito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La estrella de las redes sociales detalló que “le tomo el tiempo de aclarar todo esto porque me enferma que me tachen de vendido. Jamás he vendido ni vendería mi opinión”.

Afortunadamente soy una persona con muchos negocios y sin ninguna necesidad de caer tan bajo”.

Luisito afirmó que toda la aclaración la hace para sus seguidores, “a quienes les debo mucho y JAMÁS les haría una cochinada así”.

Por último, indicó que no le importa lo que los medios especulen, porque sus seguidores saben el tipo de creador que es.

“El mundo de la política me desagrada y nunca aceptaría su dinero”, subrayó.

Lusito Comunica le ve un "futuro prometedor" al AIFA

El reconocido youtuber Luisito Comunica decidió poner a prueba el polémico Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Ciudad de México para compartir a sus seguidores su opinión personal sobre una de las obras más recientes del Gobierno federal.

Para la sorpresa de muchos, Luisito no escatimó en halagos y puntos positivos para el nuevo Aeropuerto capitalino. Fue durante uno de sus más recientes videos que reveló que ahorró alrededor de 30 mil pesos mexicanos en un vuelo a Cancún desde el AIFA.