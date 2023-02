Luisito Comunica ahorra más de 30 mil pesos en el AIFA; le ve un "futuro prometedor"

CIUDAD DE MÉXICO.- El reconocido youtuber Luisito Comunica decidió poner a prueba el polémico Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Ciudad de México para compartir a sus seguidores su opinión personal sobre una de las obras más recientes del Gobierno federal.

Para la sorpresa de muchos, Luisito no escatimó en halagos y puntos positivos para el nuevo Aeropuerto capitalino. Fue durante uno de sus más recientes videos que reveló que ahorró alrededor de 30 mil pesos mexicanos en un vuelo a Cancún desde el AIFA.

Encontré un ofertón, un tremendo, tremendo ofertón al que no se le podía decir que no (...) La tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, por tres boletos, era de 40 mil 203 pesos mexicanos. Estos mismos tres vuelos, saliendo del nuevo aeropuerto, me están costando 7 mil 854 pesos”, afirmó.