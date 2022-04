Loret de Mola responde a AMLO: "El corrupto es usted"

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de los últimos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus presuntas propiedades, el periodista Carlos Loret de Mola respondió en su columna titulada “El corrupto es usted”.

Loret de Mola considera que AMLO lleva varias semanas “obsesionado con cuánto gana y qué tiene” porque no puede explicar cómo su hijo se volvió millonario de la nada sin trabajar.

Ante los señalamientos, el periodista reitera que su patrimonio y propiedades son fruto de sus más de veinte años de trabajo en espacios periodísticos en medios de comunicación, además de afirmar que ha pagado siempre sus impuestos, mejorando su modo de vivir gracias a sus ahorros.

“Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido”

Para Loret de Mola, los constantes señalamientos a su persona se deben a que AMLO no puede explicar de qué ha vivido, afirmando que “Yo no soy el qué pasó 13 años entre jefe de Gobierno y presidente, sin trabajar y reportando que no tenía ingresos”.

Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo. Yo no soy el que se mantiene con “aportaciones” que todos sabemos qué son: corrupción. Yo no soy el que no ha pagado impuestos”, se lee en la columna.

Además, criticó el “engaño de austeridad”, con el “cuento” de que le alcanza con 200 pesos en su cartera, recordando también el caso de sus hijos “que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios”.

“Chayote” no le va a encontrar

Loret de Mola entiende que a AMLO no le guste su trabajo, pues es cuestión de gustos, pero dinero mal habido o chayotes no le van a encontrar, asegurando que él no es corrupto.

Recordó que eso es algo que el mandatario tiene claro, pues lo ha mandado a investigar hasta “por debajo de las piedras”, encontrando que sus ingresos provienen de los medios de comunicación en los que ha trabajado.

Dentro del tema de la corrupción, Loret señaló a AMLO de presuntos casos en los que se han involucrado sus allegados, como sus hermanos Pío y Martín, su secretario particular y de quien era su secretario de Finanzas.

Problemas en el País

Con los supuestos datos que ha dado a conocer AMLO, el periodista asegura que ha puesto en riesgo la seguridad de su familia, usando el poder del Estado para realizar una persecución contra un periodista, violando su vida personal.

Dentro de su columna, Loret de Mola critica que en lugar de estar atacándolo, el presidente debería enfocarse en temas como “el nivel de inseguridad récord; inflación y el sistema de salud colapsado.

“El que está bajo sospecha es usted”, es el mensaje del periodista para el presidente, reiterando que debe explicar cuánto dinero tienen sus hijos, además reafirmar que él hace el trabajo de cualquier periodista, criticando que se está comportando como un “autócrata que intenta silenciar a la prensa”, pero a pesar de ello, “no se va a doblar ni callar”.