Brozo y Carlos Loret de Mola "visitan" el AIFA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Brozo y Carlos Loret de Mola realizaron un video en el cual "visitaron" la nueva terminal aérea.

En el episodio 44 de Brozo y Loret, los principales críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador satirizaron algunos temas populares de esta semana en torno a la inauguración del AIFA, como el documental de Epigmenio Ibarra en donde el general Gustavo Vallejo aparece hablando frente a la estatua del general Felipe Ángeles, el "se me salió del alma" de Beatriz Gutiérrez y la venta de tlayudas en el aeropuerto.

Sin embargo, respecto a la polémica de la venta de tlayudas en el Felipe Ángeles, Loret de Mola aseguró que "este es el México al que López Obrador nos quiere condenar".

¿Un puesto de tlayudas como Dios manda lo quieren poner en el aeropuerto? Denle a la señora un puesto con toma de gas, con agua, con todos lo servicios", apuntó Loret.

Narrativa de AMLO

Brozo y Loret señalaron que desde principios de este año, "el presidente ha perdido su narrativa", ante controversias como la casa en Houston de José Ramón López Beltrán y la ola de violencia y asesinatos contra periodistas.

Por ello, el exconductor de Primero Noticias consideró que, con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AMLO estaría "tratando de recuperar el control de la agenda pública".

Caso Scherer Ibarra, Gertz Manero y Sánchez Cordero

Sin embargo, ambos comunicadores presagiaron que lo anterior no duraría mucho, pues el caso Scherer Ibarra, Gertz Manero y Sánchez Cordero apenas está comenzando.

"El presidente no se puede zafar de esta. Es su consejero jurídico, su principal operador político con oficina en Palacio Nacional; su fiscal general, al que él impulsó y le depositó una y otra vez toda la confianza; y su secretaria de Gobernación. Los tres están en el pantano. El presidente está manchado", expresó Loret de Mola.

Te puede interesar: Estos son los motivos de la disputa entre Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero y Gertz Manero

Asimismo, el periodista estelar de Latinus añadió que a Gertz "le cacharon llamadas telefónicas con su número dos, usando todo su poder para cobrarse una venganza familiar".

Por su parte, el personaje creado e interpretado por Víctor Trujillo cuestionó que el jefe del Ejecutivo federal haya mencionado "no vamos a meternos en esas diferencias", pues recordó que en el pasado López Obrador aseguró que "no hay nada que el Presidente no sepa. El presidente sabe todo y si dice que no sabe, es cómplice".

Consulta de Revocación de Mandato

Respecto a la Consulta de Revocación de Mandato, Brozo opinó que esta sería "una emboscada para matar al Instituto Nacional Electoral".

Te puede interesar: Revocación de mandato de AMLO: ¿Cuántas personas deben de votar para que sea válida?

"Respeto muchísimo a la gente que piensa de otra manera, que cada quién haga lo que quiera hacer pero yo a ese ejercicio no voy a caer", concluyó Loret de Mola.