Estos son los motivos de la disputa entre Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero y Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO.- La actual disputa que existe entre la Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia; Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación y Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, es algo que vio su comienzo en el inicio de la actual administración federal.

Esta domingo el semanario Proceso publicó en su portada una carta del exconsejero Jurídico de Julio Scherer dirigida a Sánchez cordero y Gert Manero, en la que los acusaba de estar dirigiendo un ataque en su contra.

No obstante, el exconsejero presidencial arremetió este fin de semana abiertamente contra la exnúmero dos del gobierno de López Obrador y contra el fiscal General por, presuntamente, conjuntarse en una estrategia de desprestigio en su contra.

De acuerdo con Salvador García Soto, columnista de EL UNIVERSAL, las discrepancias entre la ministra en retiro y el exconsejero jurídico de López Obrador iniciaron incluso antes de que el actual gobierno iniciara labores el 1 de diciembre de 2018.

Según consignó en su texto del 5 de mayo de 2021, cuatro meses antes de que Julio Scherer abandonara su cargo, el periodista señaló que el problema entre ambos surgió por una "invasión de atribuciones", como después lo confirmó la senadora.

Quién se encargaría de mantener diálogo con el Poder Judicial y la Fiscalía fue la causa de la ruptura de relaciones. Tanto Cordero como Scherer buscaban ser el o la encomendada para dicha tarea. Al final López Obrador se decantó por su consejero.

Una vez fuera de la secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero aceptó las fricciones con Scherer. Desde su punto de vista y de acuerdo a la Ley, ella era quien legalmente se tendría que mediar con otros poderes, algo que no fue respetado.

Nuestras diferencias fueron para defender las competencias, las atribuciones y facultades. (…) Ese fue el principal problema o la principal tensión entre el funcionario, entre el consejero jurídico y la persona de la secretaria de Gobernación que, insisto, no fue una atribución, una competencia a la secretaria Olga Sánchez Cordero; sino una atribución y competencia y facultad de la Secretaría de Gobernación”, puntualizó.

Asimismo, explicó, hubo discrepancias con Julio Scherer por cuestiones jurídicas en las que ambos discrepaban en puntos de vista.

Lo anterior, aseguró días antes en su conferencia matutina el presidente López Obrador, fue uno de los motivos para que ambos fueran removidos de sus cargos.

“No tenían buena relación y yo necesitaba que me ayudaran para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores, incluso con el Poder Judicial, con la Fiscalía; que hay asuntos de Estado; Ayotzinapa o los amparos y necesitamos relaciones en lo fundamental, en lo básico cuando está de por medio el interés general con el Poder Judicial y necesitaba yo a una gente como Adán, para resolver.

“Y buscando que los equilibrios, se decidió también lo de la Consejería Jurídica para resolver problemas.

“La licenciada Sánchez Cordero, una muy buena persona, una profesional, pero habían discrepancias, y yo necesito tener a quien me ayude por entero y que se dedique en armonía con la Consejería Jurídica y con otras áreas, a resolver problemas, atender problemas”, declaró en febrero López Obrador.

Aunque públicamente no hubo una confrontación abierta con el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, en su texto, Julio Scherer aseguró que éste se conjuntó con la senadora Sánchez Cordero para orquestar una campaña de desprestigio en su contra.

En casos como el de Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga, ambos funcionarios intentaron desprestigiarlo al acusarlo de liderar una red de extorsión de la cual obtenía cuantiosos beneficios económicos.

Scherer señala que conflicto con el fiscal nació a raíz de que éste se negó a hacerle un "favor".

Además, asegura, Gertz Manero −quien mantiene varios litigios en su contra y promovidos por él− lo acusó de filtrar información a Proceso para la elaboración de reportajes que lo "atacan".

Entonces explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no había vuelta atrás: vehemente, agregó a su lista de reproches que 'sólo un favor' me había pedido y que yo se lo había negado: impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa", relató Scherer sobre un encuentro que sostuvieron en las oficinas de la FGR.