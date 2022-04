AMLO se dice “muy contento” por decisión de la Corte sobre Ley Eléctrica y anuncia que cambiará la Ley Minera para que el litio sea de los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo “muy contento” de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la Ley Eléctrica que beneficia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y afirmó que tiene un plan para que el litio sea explotado sólo por el Estado, en caso de que se vote en contra de la Reforma Eléctrica.

Ya la verdad con lo que se logró ayer se alivianó la carga, con lo de ayer podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar a esta empresa pública y mantener el precio de la Luz. Fue un triunfo”, indicó.

El mandatario agregó que el declarar constitucional la Ley Eléctrica fue “una decisión histórica”.

Reforma Eléctrica

“No queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto, porque sabíamos de la trascendencia y de que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la CFE y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos”, dijo.

López Obrador adelantó que está pendiente la Reforma Eléctrica, la cual se votará la próxima semana.

“Tenemos nosotros otro plan; en el caso de que, como se decía en los tiempos de Álvaro Obregón, están los cañonazos de todo tipo, andan torciéndole el brazo a todo el que se dejan; ahí andan, pero ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial. Estuvieron los ministros sometidos a fuertes presiones de todo tipo y en el caso de la Reforma lo mismo”, indicó.

El mandatario llamó a los legisladores a “que lo piensen”, porque “se van a exhibir como traidores a la patria”.

“Si deciden no votar por la Reforma, que sepan que con lo que se resolvió ayer tenemos ya lo básico”, señaló.

Litio de los mexicanos

El Presidente precisó que en caso de que “puedan más los legisladores que representan los intereses creados” y voten en contra de la Reforma Eléctrica, hay la posibilidad de reformar la Ley Minera para proteger al litio.

“Que sepan que no van a poder disponer del litio. Si se llevará a cabo una traición tenemos el recurso de la reforma a la Ley Minera que no necesita de las dos terceras partes, tendríamos los votos, para que el litio sea de los mexicanos. Que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando que el litio va a seguir estando en el mercado”, informó.

