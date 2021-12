"López, no eres dueño del INE": Vicente Fox ataca a AMLO una vez más en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.-Una vez más, Vicente Fox Quesada publicó en redes sociales para señalar las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en referencia a la revocación de mandato.

A través de Twitter, el panista le recordó al presidente de la República que él no es dueño del Instituto Nacional Electoral, sino todos las mexicanas y mexicanos.

Te puede interesar: AMLO acusa al INE de actuar con “chicanadas y tácticas dilatorias” sobre la Revocación de Mandato

López tu no eres el dueño del INE, somos los Mexicanos. No nos grites de esa manera para un capricho personal", expresó el ex mandatario.