López Obrador amenaza con vetar su “plan B” electoral por los cambios que le ha hecho el Congreso

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que no está de acuerdo con los cambios que le han hecho a su famoso “plan B” de la reforma electoral y este podría no ver la luz. Se ha pronunciado este jueves con desagrado y amenazando con que no aceptará la reforma como está a punto de aprobarla el Congreso Federal, en la que el mandatario introdujo algunos cambios al documento original. Esto porque no se han respetado los acuerdos ni los cambios introducidos por el propio presidente.

Amenaza con usar la facultad del veto:

Incluso el mandatario de México ha anunciado que está dispuesto a usar la facultad de veto a costa de perder lo central de su “plan B” : la reducción de la estructura institucional del INE con el argumento de generar ahorros presupuestales.

“Si no lo mejoran en la Cámara y me pasan a mí esto, y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, la veto, aunque se invalide todo. Por encima de los principios, nada”, ha dicho en su conferencia diaria en Palacio Nacional. Esto a causa de que el congreso no ha respetado dicha cláusula ni los designios en los cambios declarados por el presidente.

AMLO amenaza con veto | Captura de pantalla

Se encuentran negociando las modificaciones:

Debido a esto, el anuncio de un posible veto al Plan B electoral que modificó la bancada de Morena, trabó las minutas de reforma a las leyes secundarias en la Cámara de Diputados, motivo por el que los coordinadores de los tres partidos se encuentran en la Secretaría de Gobernación negociando las modificaciones con Adán Augusto López.

Tras recibir las minutas en la Cámara de Diputados, el pleno procedió a iniciar el debate, sin embargo, se ordenó un receso, bajo el argumento de que se ordenarían las reservas.

Te puede interesar: Plan B de AMLO: PVEM renuncia a "cláusula de vida eterna".