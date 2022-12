Hermano de AMLO, afirma que no tiene ningún problema con Adán Augusto

VILLAHERMOSA, Tab.-El hermano del presidente, José Ramiro López Obrador, estuvo contestando unas preguntas y negó que tuviera alguna diferencia o pelea con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmando que hay unión al interior de Morena.

Fue durante el informe del senador Ovidio Peralta, cuando el exfuncionario estatal y consejero político de Morena fue entrevistado y aquí afirmo que no hay diferencias con el exgobernador, solo que conoce más a Claudia Sheinbaum y por eso la apoya.

"No estamos en pleito; nosotros lo hemos dicho muy claro, en lo personal no tenemos nada en contra de Adán, simplemente es que conocemos a Claudia desde el 88, yo sé donde viene Claudia y no tenemos pleito", afirmó.