"¿Cómo va a poder con el País?": Hermano de AMLO critica aspiraciones de Adán Augusto

TABASCO, México.-José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, criticó el pasado fin de semana la aspiración presidencial del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

En un evento realizado en Balancán, José Ramiro aseguró que el secretario de Gobernación no puede ser el próximo presidente de México, pues “no pudo” con Tabasco.

No es que estemos en contra de este paisano que quiere ser presidente, imagínense ustedes, si no pudo con el estado, cómo va a poder con el País”, expresó.

HERMANO DE AMLO APOYA A CLAUDIA SHEINBAUM

Asimismo, reafirmó su apoyo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues considera que si la mandataria capitalina llega a la presidencia se mantendrán todos los programas sociales que se han implementado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Apoyamos a Claudia, porque es una mujer que viene de la lucha, es una mujer que estoy seguro de que si llega a la presidencia va a mantener todos los programas que hoy existen", agregó.

Cabe recordar que el mes pasado, el hermano de AMLO afirmó que no le teme a las sanciones que pudiera imponerle el Instituto Nacional Electoral (INE) por declarar su apoyo a Claudia Sheinbaum.

"Si el INE me va a castigar, pues ni modo, que me castigue ese INE que está en manos de los conservadores corruptos. ¿Qué es lo que puede hacer?, pues decir que me va a inhabilitar, pues yo no tengo trabajo, yo vivo de mi ranchito", sentenció.