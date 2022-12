Plan B de AMLO: PVEM renuncia a "cláusula de vida eterna"

CIUDAD DE MÉXICO.-Políticos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) renunciaron a la "cláusula de vida eterna" en el plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante los ataques y la embestida que hay, decimos que no requerimos de ayuda artificial de ningún partido político", expresaron.

"Nos dicen que pedimos una cláusula de vida eterna, mienten, mienten, mienten. Desde que nació el Partido Verde, no hemos perdido el registro, no necesitamos ninguna cláusula de vida eterna, no era para eso, no era transferencia de votos, de lo que hablábamos era reconocer las candidaturas comunes, pero antes que nos digan que queremos vida eterna, la vamos a retirar", declaró el coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Puente.

"No vamos a tolerar las mentiras ni la difamación de los medios, el Partido Verde no está presionando a nadie, mucho menos hay un pleito del partido verde, del PT y de Morena. Se han dicho muchas mentiras. Ante los ataques y la embestida que hay, decimos que no requerimos de ayuda artificial de ningún partido político. Nosotros no vamos a ser por quienes presionen al Presidente", acusó.

AMLO dice que vetará “Plan B” si no se elimina transferencia de votos a partidos pequeños

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que podría vetar el “Plan B” de su reforma electoral si no se elimina la cláusula que permite que los partidos pequeños que no alcancen el 3%, beneficiarse de votos de sus aliados para conservar su registro.

AMLO indicó durante su conferencia que si en la Cámara de Diputados se considera que debe eliminarse de la reforma ese beneficio para la llamada “chiquillada”, “para atrás”.

Ayer el Senado de la República aprobó una reserva promovida por el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) que les permite mantener el registro a través de la transferencia de votos de sus aliados, como el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Eso hay que verlo y si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, para atrás, aunque nos lleve tiempo, que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios. Aquí hay algo fundamental: la democracia en México es el pueblo, ya no es la oligarquía. Si pasa la ley bien, sería bien, ayuda, pero si no pasa, de todas maneras va a ser el pueblo el que va a decidir y a seguir mandando”, dijo.

Si afecta la veto, dice AMLO

López Obrador aseguró que “si la considero, la puedo vetar”, por un asunto de principios de “demócratas auténticos”.

“Si afecta la veto, aunque se invalide todo, por encima de los principios nada. Si hay contradicción, si es así hay contradicción y además no es posible, de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión que se está actuando de manera tramposa. Eso tiene que ver con el bloque conservador, esos son muy falsarios y cretinos”, indicó.