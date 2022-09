López Obrador acusa que hay "intereses" buscando desacreditar a su gobierno con la protestas por Ayotzinapa

MÉXICO.- A raíz de los últimos sucesos ocurridos en las manifestaciones contra la irresolución del caso Ayotzinapa, que incluyeron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la SSC, el presidente acusó que hay "intereses" que mueven a los manifestantes a realizar protestas violentas.

El presidente aludió a los diversos eventos que han ocurrido como parte de las protestas en la Ciudad de México: vandalizaciones, bloqueos y enfrentamientos, como los ocuridos en la Embajada de Israel o frente a la Fiscalía General de la República.

“Yo creo que hay intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al Gobierno porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables", declaró.

El caso Ayotzinapa, con los 43 estudiantes desaparecidos, tiene 8 años sin resolverse. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolverlo. Ya se ha desmentido la versión ofrecida en la administravción de enrique Peña Nieto y el trágico evento ha sido catalogado como "crimen de Estado". No obstante, la verdad no se conoce, los desaparecidos no han sido encontrados ni los culpables han recibido castigo.

"Están queriendo enrarecer la situación"

Sin embargo, el presidente asegura que hay quienes "están queriendo enrarecer la situación, porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque viven del conflicto".

"¿Dónde está la no violencia, la resistencia civil pacífica? Encapuchados, tirando piedras. Ahí es el conservadurismo, o lo que suele pasar: que los extremos se tocan, la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces, claro que no estoy de acuerdo con esas manifestaciones de violencia", criticó.

Los activistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa tienen planeado este viernes un mitin en el Campo Militar Número 1 en la capital mexicana ante las acusaciones de que el Gobierno ha encubierto la participación del Ejército.

"Quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos y yo les digo: no, no somos iguales. Además, si se protesta, se tiene que hacer de manera pacífica", sentenció López Obrador.

