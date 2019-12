Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 02 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Exhibirán en 'quién es quién' a Gobernadores



Anunció que habrá un "¿quién es quién?" en seguridad para conocer qué Gobernadores cumplen o no con sus compromisos en la materia. Cuestionado sobre el reciente enfrentamiento que dejó 21 muertos en Villa Unión, Coahuila -hecho que lamentó- López Obrador dijo que esta semana se presentará un informe de seguridad detallado por Estado. Aseguró que hay Gobernadores que se aplican y otros que no se levantan temprano.



"Les vamos a presentar esta semana un informe sobre seguridad, pero lo que sucede en cada Estado, porque hay autoridades locales que se aplican, que están así como nosotros, Gobernadores, por ejemplo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, todos los días en la mañana está atendiendo el problema de la inseguridad en la Ciudad de México y hay otros Gobernadores que no se levantan temprano".



-¿Quiénes?, se le preguntó.



"Lo vamos a dar a conocer, porque donde no participan, están altos los índices de inseguridad (...) no les estamos echando la culpa".



-¿Un quién es quién?, se le planteó.



"Será como un ¿quién es quién? en seguridad, porque todos tenemos que aplicarnos, y cuando no hay atención o cuando hay mucha incidencia delictiva en un Estado es porque no nos aplicamos todos, parejo, porque ayuda si el Presidente Municipal participa, ayuda si en ese municipio hay los policías suficientes, si ganan bien los policías, si actúan de manera independiente, si no están cooptados. Ayuda si el Gobernador diariamente atiende el asunto, ayuda si la Policía estatal actúa con profesionalismo".



"Ayuda si el Fiscal estatal hace bien su trabajo, sino está inmiscuido, porque si está inmiscuido las órdenes de aprehensión se quedan ahí. Ayuda si el Secretario de Seguridad Pública del Estado es una gente honesta y eficaz. Ayuda si la Guardia Nacional está presente. Ayuda si el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal hace su trabajo. Ayuda si el Presidente se ocupa todos los días del asunto".



Ve excepcional el ataque en Coahuila



Respecto al ataque en Villa Unión, que dejó 21 muertos, el Presidente destacó que llevaba tiempo que no pasaban hechos como ese en el Estado de Coahuila.



"Lamentable, un enfrentamiento una agresión al Ayuntamiento en Villa Unión, Coahuila, y perdieron la vida 21 personas, ese es el informe, presuntos delincuentes, policías y también dos ciudadanos que no participaron en el enfrentamiento".



"Sucede que estas cosas lamentables, yo quiero comentarles que no había pasado esto en Coahuila, el Gobernador de Coahuila (Miguel Riquelme) ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública, es el de los Gobernadores, el de Coahuila, que más atención le dedica al tema de seguridad".



"Es excepcional, que no es algo que se padezca cotidianamente en Coahuila, de todas maneras se atendió, estaba terminando su informe el Gobernador cuando le avisan y de su informe se traslada al lugar de los hechos y hay auxilio, apoyo de la Guardia Nacional".



'Se están quitando la máscara'



Cuestionado sobre las marchas registradas ayer contra las políticas de su Gobierno, dijo que la Oposición tiene derecho a disentir y protestar, aunque "se están quitando la máscara" los que en principio eran ciudadanos disfrazados de militantes.



"La Oposición tiene garantizado el derecho de manifestación, además, es una libertad fundamental el que nos podamos expresar, manifestar, protestar, el derecho a disentir. Yo lo veo bien, además, lo hemos dicho varias veces, estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura".



"Segundo, y está quedando demostrado una vez más, que existe el conservadurismo, en lo político y el pensamiento. En principio, eran ciudadanos disfrazados de militantes y simpatizantes de los partidos conservadores y ahora se está aclarando más, se están quitando la máscara y entonces es evidente por dónde se manifiestan, qué estados, participan dirigentes de partidos".



En tanto, el Mandatario federal dijo que se encuentra "feliz, feliz, feliz" por el informe que presentó en el Zócalo, porque la gente está entusiasmada y contenta.



Informarán avances a los LeBarón



Refirió que en la reunión que sostendrá hoy en Palacio Nacional con alrededor de 30 integrantes de las familias LeBarón y Langford les informará sobre los avances en la investigación por la masacre de nueve de sus integrantes.



"Vamos a tener este encuentro con la familia LeBarón, es nuestra responsabilidad, vamos a informarles de la investigación que se está realizando, los avances que ha habido".



Cuestionado sobre la presunta detención de tres sujetos relacionados con el ataque a los integrantes de los LeBarón, entre ellos un jefe de plaza de "La Línea", el Mandatario federal dijo que prefiere esperar para cuidar el debido proceso y dar datos a las familias.



"Vamos a tener la entrevista, todo esto por cuidar lo del debido proceso, vamos a informar y va a estar un representante de la FGR, que es el organismo de Gobierno encargado de la investigación".



"Vamos a estar nosotros, representantes del Poder Ejecutivo, todo el gabinete de seguridad, vamos a recibir a la familia LeBarón, les vamos a informar de cómo va avanzando la investigación, lo que se ha hecho".



'Vargas Llosa es libre de expresarse'



Ante los señalamientos del escritor Mario Vargas Llosa de que México está en riesgo de un retroceso con el actual Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar la discrepancia y el libre derecho a expresarse.



"Sí a la pluralidad, a la oposición, al derecho a disentir, a la discrepancia, es consustancial a la democracia, desde luego sí a la prensa libre, que se diga todo. Si viene Vargas Llosa y dice que ya estamos a punto de regresar a la dictadura perfecta, es libre, tiene todo su derecho de expresarse y manifestarse".



-¿Exageró Vargas Llosa?, se le preguntó.



"Eso ya se los dejo a ustedes (...) son libres de expresarse, de manifestarse".



"Nunca, jamás se va a aplicar el 33, el legendario Artículo 33, este es un País de libertades", respondió a pregunta expresa sobre si se lo aplicaría al escritor peruano-español.



En conferencia de prensa, el pasado 29 de noviembre en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, a Vargas Llosa se le pidió su opinión sobre el desempeño de la Administración de López Obrador.



"Veo mal a México y lamento decirlo, porque quiero mucho a México. Me temo muchísimo que el populismo que parece la ideología del actual Presidente de México nos conduzca otra vez a la dictadura perfecta. Mucho me temo que este Gobierno esté retrocediendo a México, que comenzaba a salir de esa dictadura perfecta", respondió.