Liliana Fernández: Golpean, violan y queman a mujer en Nuevo León

NUEVO LEÓN.- Golpean, violan y queman viva a mujer, es el caso de Liliana Fernández, víctima de una brutal agresión a sus 23 años.

La joven, quien es madre de cuatro hijos, explicó que en marzo pasado su marido tuvo que salir de Nuevo León por trabajo, por lo que ella y los menores rentaron un cuarto en el municipio de Salinas Victoria.

El dueño, identificado como Eduardo Tamez, comenzó a acosarla y días después acudió a su domicilio, junto con dos hombres más, quienes la drogaron, golpearon, violaron, le prendieron fuego y la tiraron en un terreno baldío, dándola por muerta.

Golpean, violan y queman a mujer

En una nota de El Universal se refiere que Liliana sobrevivió al ataque, pero sufrió quemaduras en el 32%, incluida la parte inferior de su rostro.

Hace tres meses fui violentada y tirada en un terreno, me quemaron en un 32%”, sostuvo en una grabación.

Con sus heridas expuestas frente a la cámara, Liliana agradeció a todas las personas, en específico a los ciudadanos de Estados Unidos, Tijuana y Saltillo, que la ayudaron económicamente para comprar sus medicamentos y contribuir a que sus hijos “tengan comida”.

Le agradezco a la gente que me ha ayudado, que me ha escuchado, que se ponen en mi lugar, en el lugar de mis hijos y el de mi esposo”, dijo.

Además, exigió en Facebook que “se haga justicia” para detener a sus agresores, ya que “no es la única víctima”.

Liliana Fernández pide justicia

Pido su ayuda para que se haga justicia con los responsables… en la noche no puedo dormir por estar pensando, por el dolor. Todos los días lloro, recuerdo cómo olía a fuego… solamente quiero que se haga justicia, no hay explicación para decirles todo lo que siento”, expresó entre lágrimas.

En otra grabación, la joven aseguró que el ataque fue realizado este año y no en 2019, como circula en redes sociales. Incluso, denunció que la Fiscalía de Nuevo León hizo caso omiso sobre sus denuncias.

“Ayer estuve bastantes horas en el Fiscalía, no me hicieron caso, ahora yo no les voy a hacer caso, si quieren hacer su trabajo que lo hagan, ya di mi declaración, ya dije lo que tenía que decir”, refirió.

Este martes 21 de junio, la Fiscalía detalló que la víctima había declarado que se lesionó “por encontrarse en un predio que se incendió”; sin embargo, Liliana Fernández acusó que esto era mentira y negó haber cambiado la versión de los hechos.

“Dice el texto que ellos estuvieron pendientes del caso desde el 26 de marzo, siendo esto mentira, porque nunca nadie se acercó ni con mi esposo, brilló por su ausencia la Fiscalía, entonces me pregunto, a quién le tomaron la declaración que supuestamente yo hice”, escribió.