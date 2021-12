¿Le gustan a Ricardo Salinas Pliego? TV Azteca se lanza contra prohibición de corridas de toros en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-La televisora TV Azteca se lanzó en contra de la inicitativa en la Ciudad de México de prohibir la corrida de toros.

Según un reportaje presentado en el noticiero de Javier Alatorre "esto afectaría a la economía que se mueve entorno a la tauromaquia".

"Están en riesgo los ingresos, el trabajo de muchas familias, de muchas jefas y jefes de familia", dijo Alatorre.

Un aficionado a las corridas de toros, entrevistado por la televisora del Ajusco, dijo que los diputados "están tontos".

"Están tontos porque son cosas que no les incumben a ellos... yo no sé... nomás están legislando por legislar, pero no se vale, que no se metan en la vida de las demás personas", comentó Elliot Garcés.

Por otro lado, Víctor Velázquez afirmó: "Los toros es una pasión... que sí entra, clasifica más entre las actividades artísticas".

Según TV Azteca, la tauromaquia genera más de 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos.

¿Le gustan a Ricardo Salinas Pliego -al dueño de TV Azteca- las corridas de toros?

Es por todos sabido que Salinas Pliego disfruta de ir seguido a la Plaza México donde se celebran corridas de toros.

En el año 2014, cuando la Monumental Plaza de Toros México celebró su aniversario 68, personajes como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Jorge Castañeda, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, fueron a ver al español Pablo Hermoso de Mendoza, considerado el mejor rejoneador del mundo.

Qué hace un obispo como Onésimo Cepeda en una galería social de La Plaza México codeándose con Slim, Salinas Pliego y los Baillères? #MeDasPenaIglesia pic.twitter.com/18XsEsLd1G — Redacciones Creativas (@rodsantanam) June 9, 2018

¿Qué dice la iniciativa de prohibir toros?

Este lunes 6 de diciembre se avaló en comisiones la prohibición de corridas de toros en la Ciudad de México.

A pesar de que el quorum se vio amenazado ante la ausencia de tres legisladores de Movimiento Regeneración Nacional, la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso capitalino aprobó el dictamen.

De acuerdo al documento avalado por los legisladores, se señala que: “queda prohibido: celebrar y realizar espectáculos públicos, en los cuales se maltrate, tortura o prive de la vida a los toros, novillos y becerros”.