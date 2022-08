Layda Sansores pública audios de "Alito" sobre una negociación de entrevistas con Fórmula; López Dóriga y Maerker contestan

CIUDAD DE MÉXICO.- Layda Sansores presentó un nuevo audio donde se escucha al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito" negociando entrevistas con un directivo de Radio Fórmula, durante el marco del proceso electoral del año 2021. Ante esto, Denise Maerker y Joaquín López-Dóriga, respondieron a las acusaciones de Sansores.

Durante su programa televisivo denominado, Martes del Jaguar, la actual gobernadora de Campeche presentó la grabación de una conversación entre el directivo, Alejandro Moreno y Adrián de la Garza, excandidado a la gubernatura de Nuevo León de la alianza entre el PRI y el PRD.

Inventan las entrevistas, todo es de mentiritas y solo dicen lo que les conviene, lo que quieren y lo que les pagan. Son sus amigos, sus cuates y por eso pueden manejar a tantos periodistas”, expresó Sansores.

En la plática se escucha al directivo del medio, pactar presuntas entrevistas a modo con el fin de beneficiar al excandidato Adrián de la Garza por la gubernatura de Nuevo León. Incluso le ofrece entrevistas con conductores tanto de espectáculos como Javier Poza y Maxine Woodside, como también Maerker y López-Dóriga en los programas de noticias.

La siguiente es una transcripción de la charla:

Directivo: Organizamos ahorita una serie con todas nuestras mujeres, y todos los de mujeres salen en todo el estado. Javier Poza y Maxine salen en todo el estado en Telefórmula; entonces, pues éntrale y pues rematamos con los de noticias que tú me digas.

Alito: Ching.n.

Directivo: Estoy abierto a lo que quieras.

Alito: Gracias.

Directivo: Puedes entrar ahí con Denise o puede entrar con Joaquín. ¿Cómo te trató Joaquín? Bien, ¿no?

Alito: No, yo la oí y le digo: “Este cabrón, que el pinche…”. Yo le dije, porque no te dije, porque yo le dije a él: “Es que yo, ¿sabes qué creo? Que traen el tema con Samuel”, Jaime. Mira ¿es que sabes por qué? Porque pregunté: “A ver, cabrón, tú eres decente. Te preguntó culeradas, la neta”.

Garza: Porque quería que me le…

Alito: Quería que le rompiéramos la madre a Clara Luz, pero no la podemos madrear.

Garza: Está madreada, la cabrona ya no…

Alito: Si la bajamos…

Directivo: Está sola, güey, esa ya mamó. Su pinche video está ridículo, güey, el último…

Garza: Entonces, en la entrevista Joaquín dijo a quién quería que me le dejara caer a Clara. Entonces, me le dejaba caer a Samuel, y me decía: “A ver, a ver, a ver: usted es el candidato, usted dígame, y pues yo no soy el candidato, usted dígame”. O sea, como que le parto la madre, y le digo: “A ver, usted me pregunta y yo contesto”.

Directivo: Pero también ¿sabes qué podemos hacer? Digo, aquí entre amigos, que estoy aquí con mi amigo: las preguntas que quieres que te haga, las cuelo. ¿Me entiendes? “Habló la señora de San Pedro”…

Garza: La ching.da.

Directivo: No, pues, y la clavamos.

Garza: Ok.

Directivo: En donde tú quieras. Entonces, en donde tú te quieras.

Garza: Pues sí, mejor.

Directivo: Claro, yo tampoco puedo controlar a estos cabrones qué van a preguntar.

Garza: Sí, no, pues.

Directivo: Ahora sí que cada cabrón de estos tiene su…

Conductores contestan a Sansores

Tras el programa de Sansores, López-Dóriga y Denise Maerker respondieron a las acusaciones a través de twitter.

Por respeto a todos ustedes: Aquí les dejo la única entrevista que le he hecho a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, dos días después de las elecciones del 2021 en @AtandoCabos. ¿A modo?”. tuiteó la conducta y adjunto un audio de la plática con el dirigente del PRI.