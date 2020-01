Lamberto Quintero: El asesinato que se volvió famoso por el corrido de Antonio Aguilar

CULIACÁN, Sinaloa.- Un día como hoy fue asesinado el narcotraficante Lamberto Quintero, quien quedó inmortalizado en un corrido interpretado por Antonio Aguilar.

“Un día veintiocho de enero, cómo me hiere esa fecha, a don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta. Iban con rumbo al Salado. No más a dar una vuelta”, dice el inicio de la canción.

Al criminal lo asesinaron en El Salado, una comunidad rural ubicada al Sur de Culiacán, en Sinaloa.

Se dice que Quintero fue acribillado horas después cuando visitaba a su pareja sentimental.

De acuerdo con versiones periodísticas, Lamberto Quintero fue trasladado aún con vida a la clínica Santa María, en la ciudad de Culiacán, pero no sobrevivió a los tiros de rifles AR-15, que lo impactaron por la espalda.

Lamberto era tío de Rafael Caro Quintero, quien fundó el Cártel de Guadalajara, y que, tras su liberación en septiembre del 2013, permanece prófugo de la justicia.

Quintero tenía una férrea rivalidad con la familia Lafarga, a la cual, cuyas diferencias, llevaron a una guerra que acabó con todos los que eran considerados enemigos de Lamberto.

Lo que se sabe con certeza es que el famoso capo murió en los tiroteos del 28 de enero de 1976, cuando también perdió la vida David Manuel Otañez Lafarga, “El Chito”, quien formaba parte del clan que le heredó su segundo apellido, los Lafarga, otra familia dedicada en ese tiempo al tráfico de droga y que tenía una vieja disputa con los Quintero que devino en los tiroteos de El Salado.

En un video publicado por el youtuber Margarito Music Oficial, presentó a la supuesta novia de Lamberto Quintero, mujer que aún vive en la propiedad donde lo asesinaron.

La mujer se llama Glader Margarita Tapia Zazueta, y fue quien dice presenció los últimos momentos de Lamberto, en las afueras de su propiedad, que en ese tiempo era un restaurante.

"Cuando él venía de Culiacán, se encuentra a un enemigo, y lo mata en su camioneta al muchacho y se viene él para acá y entra a la casa y me saluda. Sale de la casa y se sienta en la cabina de su camioneta, en la parte de atrás. Luego vinieron unas personas a decirle que por favor se retirara de aquí, que no hiciera más matazones aquí porque ya había matado a otra persona en 'El Carrizal'.

"Entonces él les responde que no se va, porque él le juró a mi madre que él se iba a morir aquí en este restaurante".

La mujer cuenta que conoció al capo cuando venía a ordenar comida para sus trabajadores, ya que tenía un rancho que se llamaba 'El Varal'.

"Él siempre me decía, me gustas, te quiero pero no vas a ser para otro hombre más que para mí, pero yo le tenía miedo, pues yo no sabía su trabajo".

"El venía todos los días, y le decía a mi mamá, Mamá Chulita, yo me quiero morir aquí en tu casa, en el restaurante, yo no me voy para otra parte".

Glader cuenta que el corrido hace alusión a que ella estaba platicando con Lamberto cuando ocurrió la balacera, pero ella no se encontraba con él sino que estaba al interior del restaurante trabajando.

"Yo cuando lo balacearon, vengo de adentro, él estaba con sus tíos, yo salí y al ver a Lamberto tratando de cubrirse en un pilar, me desmayé, creían que también me habían disparado".

"Él decía que cuando lo mataran no iba a perder el sombrero (ya que estaba calvo) y así fue, no perdió el sombrero al caer al piso".

Por último ella dice que le tenía miedo, porque no sabía su trabajo, además de que era muy celoso y que le gusta escuchar el corrido porque le trae recuerdos.

"Por Dios que cuando yo escucho el corrido, me gusta escucharlo, no solo una vez, sino varias veces porque son muy bonitos los recuerdos, recordar es vivir, fue muy buena persona, ayudaba a mucha gente".

El 29 de enero de 1976, Quintero fue sepultado en Jardines de Humaya, donde aún es posible apreciar su sepulcro. Su cuerpo se encuentra en una cripta de cristal.

Con información de Proceso y El Debate