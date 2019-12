La gran deuda de Gobierno de AMLO es la seguridad: Tatiana Clouthier

Guadalajara (México).- El Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene como principal deuda pendiente reducir la inseguridad y debería hacerlo en poco tiempo, afirmó en entrevista con Efe su excoordinadora de campaña Tatiana Clouthier.



El tema a deber es la seguridad. Es el gran reto que nos tiene pendiente el Gobierno federal y que creo que nos tiene que dar resultados muy pronto", expresó la política en su visita a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en el oeste de México.



El país registró el pasado 1 de diciembre el día más violento del sexenio de López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2018, con 127 muertes.



Al hablar de la situación de violencia que vive el país, Clouthier -hoy diputada federal por el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena)- hace referencia a su natal estado de Sinaloa.



Clouthier se refirió al fallido operativo a finales de octubre en Culiacán -capital de este noroccidental estado- para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, que generó duras críticas al presidente y que representó "un fracaso" para el mandatario.



La diputada responsabilizó al gobernador estatal, Quirino Ordaz, y de las autoridades municipales, quienes denunció que no han actuado contra el crimen organizado.



Además, agregó, han tolerado "una paz ficticia" y un "crecimiento económico con base en el lavado de dinero".



La hija del político Manuel Clouthier -candidato presidencial del conservador Partido Acción Nacional (PAN) para las elecciones de 1988- defendió la postura que ha tomado el presidente ante la presión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para contener a los migrantes.



"Antes había una corrupción y una complicidad tremenda en la frontera sur en donde no había barrera, era una puerta abierta y entraba y salía el que le diera la gana, el hecho de que se hayan puesto más estrictos me parece correcto, pero esto no quiere decir que tenga que ver con una violación a los derechos humanos", enfatizó.



UNA EXITOSA CAMPAÑA ELECTORAL

Clouthier visita la FIL para presentar su libro "Juntos hicimos historia" (Grijalbo/Penguin Random House, 2019), en el que relata cómo vivió desde dentro los 150 días de campaña para la elección presidencial de 2018 que culminó con un aplastante triunfo de López Obrador, con el 53 % de los votos y lejos de sus contrincantes.



En entrevista previa a su encuentro con los lectores señaló que la tecnología y las redes sociales fueron claves para el triunfo del presidente y ayudaron a evitar la guerra sucia de la que fue objeto en sus dos campañas electorales anteriores.

, dijo.



"Fueron un mecanismo de apoyo a que llegara el mensaje a más gente. Y la tecnología también jugó ese papel", añadió la militante del partido oficialista Morena.



Para Clouthier, el trabajo de calle que realizó el presidente antes y durante los meses de campaña, los fallos del Gobierno del hoy exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la falta de candidatos que pudieran satisfacer las necesidades de los ciudadanos fueron las claves para la campaña que llevó a López Obrador a la Presidencia.



Revela que temió que se concretara un fraude electoral, o que hubiera una mínima diferencia con el candidato del PAN, Ricardo Anaya.



"Yo sí tuve temor. Sin embargo, veíamos que la diferencia que se tenía en términos de porcentajes podría ser suficiente para que no se diera una merma en este sentido, yo personalmente estaba cautelosa de cómo se iban a dar las cosas, veía que la calle gritaba y esto daba más confianza, pero la incertidumbre seguía ahí", contó.



Asegura que antes de conocer personalmente a López Obrador se sintió identificada con su trabajo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre 2000 y 2005.



Clouthier vivió de 2003 a 2006 su segundo periodo como diputada y fue durante esta etapa que vio el trabajo que el hoy presidente mexicano realizó en la urbe.



"Empecé a cuestionarme todas estas críticas que le hacían a este personaje, y si era realmente el demonio del que hablaban", dice en referencia a las campañas en su contra para promover su desafuero en 2004 y llevarlo a juicio por una supuesta expropiación de una parte del terreno El Encino en la delegación Cuajimalpa.



Finalmente, Clouthier y López Obrador se conocieron en una cena en 2006 y no volvieron a verse hasta 2011 cuando ella se sumó al proyecto del político de izquierda por considerar que compartían una ideología y una manera de afrontar los problemas del país.



Entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre, la FIL acogerá en Guadalajara, capital del occidental estado mexicano de Jalisco, a cerca de 800 escritores provenientes de 37 países y más de 2.000 editoriales, además una destacada delegación de la India y cerca de 800.000 visitantes.