La Polar: Uniformado que aparece en video no pertenece a la SSC, aclaran autoridades

CIUDAD DE MÉXICO.-En uno de los videos que se hicieron virales sobre la muerte de un comensal del restaurante “La Polar”, luego de ser golpeado por personal del establecimiento, se observó a un uniformado que presuntamente pertenecía a la autoridad capitalina. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México negó este hecho.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia aseguró que tras realizar las investigaciones y analizar las videograbaciones de lo ocurrido se determinó que el elemento que se observa en los videos no pertenece a la SSC y agregó que el establecimiento cuenta con personal de seguridad privada.

Indicó que fueron efectivos de la institución a quienes se alertó por operadores del C2 Centro de una agresión a una persona, ocurrida la noche del 8 de enero en un restaurante ubicado en la calle Guillermo Prieto, colonia San Rafael, por lo cual oficiales acudieron al lugar donde localizaron a un hombre con visibles lesiones.

Por lo anterior, se solicitaron los servicios médicos y paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron a la persona sin signos vitales por paro cardiorespiratorio.

Una mujer que acompañaba a dicha persona señaló a un hombre, de 45 años de edad, como uno de los posibles responsables de agredirlos físicamente y retirarlos del lugar, el cual fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetió contra el famoso restaurante “La Polar” luego de que en este lugar un cliente muriera tras ser agredido presuntamente por personal del establecimiento. Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvo a un responsable.

Hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, sentenció la alcaldesa.