Ken Salazar llamó “presidenta” a Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, quien llamo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como “presidenta”, después de un tiempo aclaro que axial es como se le llama a los alcaldes en Estados Unidos y que fue solo una confusión, a la vez resalto que en la política mexicana no se mete.

"No, no, no, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas Municipales, pues porque en la Ciudad de México tiene lugar único que es gobernadora, pero también alcalde, es Jefa, yo nada más le digo jefa, en la política de México no me voy a meter", explicó.