Sheinbaum habla sobre su primera participación en un movimiento estudiantil y su primera detención por una lucha social

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó cuando participó en su primer movimiento estudiantil y las causas de su primera detención por una lucha social.

Fue en el programa de Youtube de "Ya me lo cuentas con Meme Yamel", en donde la jefa de Gobierno capitalino contó su anécdota.

Te puede interesar: Julian Assange, fundador de WikiLeaks, es nombrado huésped distinguido de la CDMX.

Durante la entrevista, Sheinbaum Pardo aseguró que en su casa siempre se hablaba de política, además de que sus padres habían participado en el Movimiento Estudiantil de 1968 y desde mucho antes, en la familia de su padre habían estado involucrados en movimientos sociales desde la oposición.

Primeros movimientos estudiantiles

Por ello, a la edad de 15 años, Sheinbaum empezó por participar en diferentes movimientos, como cuando en el CCH luchaban para que otros estudiantes que no habían sido aceptados, también tuvieran un lugar, o cuando brindó su apoyo a Rosario Ibarra.

Desde la Universidad se hacían brigadas para venir a apoyar a doña Rosario y entonces ella hizo su primera huelga de hambre en el 78, yo tenía 15 años y después el 1 de septiembre (...) ella demandaba la presentación de su hijo y otros desaparecidos y la libertad de los presos políticos, y quería que en el Informe el presidente le contestara, y pues llegó la policía y nos llevó a otro lado", contó.

Después de este suceso, Sheinbaum recordó que una vez fue detenida por hacer una pinta, "una vez me detuvieron haciendo una pinta, nos detuvieron, nos llevaron a un ministerio público y llegó doña Rosario a sacarnos de ahí".

¿Qué le decían sus padres?, le cuestionaron a la funcionaria.

"Pues mis papás habían participado también", respondió Sheinbaum Pardo con carcajadas.

La jefa de Gobierno señaló que esas detenciones ocurrieron por motivos políticos, pero que en la actualidad ya no es así. "Eso no existe ahora, ya no hay persecución por motivos políticos".