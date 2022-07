Luis Echeverría: Exigen extinción de dominio de bienes del expresidente para reparación del daño a víctimas del 68 y 71

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el fin de aplicar la reparación de daños de las víctimas de las matanzas de Tlatelolco y el 'halconazo' en 1968 y 1971 respectivamente, el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas solicitó la extinción de dominios de los bienes del expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez,

No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos", indicó al fijar postura sobre la muerte Echeverría.