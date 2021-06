"Inaugura" El Universal el quién es quién de las noticias falsas en mañanera de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El diario El Universal inauguró la nueva sección de las mañaneras del presidente donde se exhiben las noticias falsas.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falsó lo que el medio dijo sobre que su gobierno espía a periodistas.

Para qué los vamos a espiar si son predecibles. Primero, nosotros tenemos principios e ideales, no somos como ellos y sus jefes. No vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho y segundo ¿qué sentido tiene? o ¿qué caso tiene? si ya sabemos que están en contra de nosotros”, expresó el mandatario.

Agregó:

"Es falso. Ya hablé ayer que vamos a tener una sección de quién es quién en las mentiras de la semana y aquí vamos a dar a conocer, ya hasta la puedo inaugurar, ¿por qué no pones la noticia y la inauguramos?, porque parece coro y se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas".

"Si presentan pruebas, entonces no sólo iniciaríamos una investigación, sino se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas. Ya no es el tiempo de antes, eso lo saben, lo que pasa es que ya no tienen elementos, no hay miga, entonces vuelan", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que no tiene caso espiar a los columnistas "si son predecibles".

"¿A quién supuestamente se le investiga, se les espía? Pues a casi todos, Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Salvador García Soto, Raymundo Riva Palacio. ¿Para que los vamos a espiar si son predecibles. Nosotros tenemos principios e ideales, no somos como ellos ni como sus jefes, no vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho".

"Segundo, ¿qué sentido, qué caso tiene si ya sabemos que están en contra de nosotros? Les digo algo con toda franqueza, no leo una columna de estos señores porque no hace falta, no la leo desde hace dos años. ¿Para qué voy a leer una columna si es un lugar común? Entonces no tienen ningún sentido estar pensando que los vamos a espiar, eso es falso".

"¿Se podría investigar estas acusaciones?", se le cuestionó.

"No tiene sentido, es falso. Es que este periódico se dedica a difamar y pertenece al hampa del periodismo y en el hampa del periodismo hay entre otras máximas de que 'la calumnia cuando no mancha, tizna'", aseveró.