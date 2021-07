"Iban al cine conmigo": La vez que AMLO afirmó ser espiado por Cisen

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del revivido escándalo por el malware Pegasus, utilizado para espionaje en México y otro países, recordamos la vez que AMLO afirmó ser espiado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no presentará una denuncia penal luego de que se reveló que él, su esposa, hijos, su médico y su círculo cercano fueron espiados por medio del software “Pegasus” durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI).

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Si me pongo ahora a presentar denuncias pues no termino, hay que saber que todo esto se padeció y hacer el compromiso de no repetirlo… no voy a hacer ninguna denuncia”.

"Cisen iba al cine conmigo": AMLO

Antes de asumir como presidente, López Obrador y Alfonso Durazo, su ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, coincidieron que que no habrá más espionaje por elementos de inteligencia del Gobierno federal.

AMLO también afirmó que cuando vivía en Tabasco era espiado por "un carro" que lo seguía.

"Ya no se va a espiar a nadie que sea opositor [...] no va haber espionaje, todo esto que nosotros padecimos por muchos años, cuando fui opositor. Cuando estaba en Tabasco, que vivía allá, día y noche un carro enfrente de mi casa, vigilando. Iba con mi esposa al mercado y ahí iban detrás de mí, íbamos al cine y ahí estaban viendo ellos también la película”, afirmó.

AMLO entre espiados con Pegasus

A través de una investigación periodística a nivel internacional conocida como Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories y con ayuda técnica del Security Lab de Amnistía Internacional, 80 periodistas pertenecientes a 17 medios de 10 países diferentes, revisaron más de 50 mil números telefónicos seleccionados por clientes de NSO Group en las plataformas de Pegasus, y obtuvieron que de entre todos los opositores que el Gobierno de EPN espió entre 2016 y 2017, ninguno lo fue tanto como López Obrador.

Dado que en esos tiempos el actual Presidente de México no contaba con teléfono celular, el Gobierno de Peña monitoreó el número de Laura González Nieto y César Yáñez Centeno, ambos sumamente cercanos a AMLO en el ámbito laboral.

Durante este espionaje masivo también se vieron interceptados los números de colaboradores de AMLO desde hace más de diez años, como Julio Scherer Ibarra, Gabriel García Hernández, Horacio Duarte Olivares, Alejandro Esquer Verdugo, Jesús Ramírez Cuevas, Manuel Bartlett Díaz, su pareja Julia Abdalá, Rocío Nahle García, Delfina Gómez Álvarez, Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Monreal Ávila, Alejandro Encinas Rodríguez y José Agustín Ortiz Pinchetti.

Entre los números telefónicos espiados también estuvieron los de Claudia Sheinbaum Pardo, los esposos Bertha Elena Luján Uranga y Arturo Alcalde Justiniane, Bernardo Bátiz, Layda Sansores, varios políticos de Tabasco, John Ackerman, Dolores Padierna, René Bejarano, Mario Delgado y Rosalinda Bueso.

Ordena AMLO cancelar e investigar contrato con Pegasus

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional el titular del Ejecutivo ordenó que se revise si existe el contrato con la firma israelí NSO Group, y si está vigente cancelarlo, pero también pidió conocer quién pagó por el software espía, de dónde salió el dinero y quién lo ordenó.

Si existe el contacto hay que cancelarlo, pero haremos la revisión, y de lo que no tengo duda es que nosotros no espiamos a nadie”.

El presidente López Obrador dijo que es una vergüenza la práctica del espionaje y una prueba irrefutable de que en México “imperaba un gobierno autoritario, antidemocrático que violaba los derechos humanos”.

"Ya no se espía a nadie": AMLO

Reiteró que en su administración no espía a nadie ni políticos, opositores, periodistas, líderes religiosos como lo hacían en los gobiernos pasadas que destinaban recursos públicos para contratar servicios de espionaje.

“Ahora se dio a conocer que se contrataba a una empresa israelí (por medio de) Pegasus para espiar y esto se sabe, pero en la llamada sociedad política, pero yo quiero que lo sepa todo el pueblo que se destinaba dinero del Presupuesto para contratase servicios de espionaje.

“Tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas, no solo la persona que era el blanco sino todo su entorno. ahora se da conocer qué espiaban a mi esposa, hijos, hasta el cardiólogo que me atiende, pero era a muchos y se hacía a nivel mundial, se convierte en una noticia mundial, porque esto se hacía en otros países”.

AMLO se identifica como víctima de espionaje desde Salinas

Recordó que su gobierno lleva a cabo una transformación de la vida pública del País y ya no existe el Cisen, no se espía a los opositores y no han censura.

“Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, no desde antes desde la Dirección Federal de Seguridad –que dirigió Miguel Nazar Haro. Era director del Instituto Nacional Indigenista y este policía político me espiaba 1978 1979, desde hace 43 años, imagínense si voy a presentar denuncias por eso”.