Hermana de Norma Lizbeth llama a mamá de agresora tras verla morir sobre ella

CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte de Norma Lizbeth, de 14 años, por traumatismo craneoencefálico causado porque una compañera, acusada de hacerle bullying, la golpeó hasta la muerte con una piedra o herradura.

El video del momento se ha viralizado por la brutalidad del acto, donde se aprecia a la víctima fatal sangrando por las agresiones.

La hermana mayor de la víctima, Alma Delia, cuenta a Telediario que Norma Lizbeth soñaba convertirse en enfermera y la vio morir después de pensar que la atención médica que le brindaron había sido suficiente.

Alma Delia relata que a su hermana le dieron paracetamol y naproxeno para el dolor de cabeza, sentía que ella se iba a desmayar, pero luego perdió la vida.

Se me acostó boca arriba y me dijo que ella sentía que se iba a desmayar, yo le dije que no se preocupara", recuerda.