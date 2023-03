Exhiben a la estudiante que le provocó la muerte a Norma Lizbeth

TEOTIHUACÁN.- Exhiben a la estudiante señalada de provocar la muerte de Norma Lizbeth.

La menor fue exhibida en redes sociales e identificada como A. Z., como quien peleó con Norma Lizbeth a golpes y que presuntamente usó una piedra u objeto metálico como podría ser una herradura, causando lesiones que le provocaron la muerte.

Fotografías con el rostro de la presunta agresora de la menor, vienen acompañados de exigencia de justicia a las autoridades tras este lamentable caso en Teotihuacán, Estado de México.



Norma Lizbeth a sus 14 años, era víctima de bullying desde pequeña, según sus compañeras de la escuela, y la supuesta causa era su color de piel.

Y aseguran que ya no quería ir a la escuela, pero decidió enfrentarse a su agresora, hecho que le costó la vida.

En el clip, denuncian en redes sociales y medios informativos, se puede observar cómo la agresora da al menos diez golpes con una piedra u objeto metálico en la cabeza de Norma Lizbeth, quien falleció días después del incidente que le dejó una fractura en la nariz y le hizo perder la conciencia.

Pero no sólo se le acusa y se pide cárcel para A. Z., también fue difundido el Facebook la identidad de la presunta madre Magaly N, quien tendría escondida a su hija para encubrirla, cita una nota de El Horizonte.

Norma Lizbeth, no se quedó callada, denunció bullying a directora de la Secundaria 0518, Lizbeth Hernández González, pero ésta no le dio importancia, no supo actuar, fue omisa e inepta, hoy cómplice”, se lee en uno de las publicaciones en Twitter.