Guanajuato: Buscadoras encuentran dos fosas clandestinas con cinco cuerpos

IRAPUATO, Gto.-Los colectivos de buscadoras "Hasta Encontrarte" y "Una luz en Mi Camino" hallaron al menos cinco cuerpos de personas en dos fosas clandestinas están localizadas en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Irapuato.

Por la tarde de este viernes, integrantes de los colectivos señalaron que existen indicios de que en la comuna pudiera haber más víctimas enterradas. "No podemos decir con exactitud cuántos cuerpos son", dijo una de las activistas.

"No estamos buscando culpables, no buscamos problemas, buscamos a nuestros familiares, solo queremos volverlos a ver. Créanme que no estamos buscando ningún problema, buscamos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres", dijo.