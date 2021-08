Fox se burla de Consulta Popular con meme junto a Calderón y EPN; bailan "Can´t Touch This"

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fox se burló con un videomontaje de la Consulta Popular luego de que no fuera vinculatoria debido a que no alcanzó la participación del 40% del padrón electoral (más de 93 millones de mexicanos).

En el video editado con la tecnología conocida como "Deep Fake" aparecen las imágenes de los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto simulando que cantan y bailan al ritmo de "U Can´t Touch This", del rapero MC Hammer, que podría interpretarse como un "no pueden tocarme".

Estos tres ex presidentes aparecían entre los posibles "actores políticos" que podrían ser enjuiciados en caso de que el ejercicio democrático prosiguiera.

Mesa de información sobre la Consulta Popular contra ex presidentes en Hermosillo, Sonora.

¿Por qué podrían ser juzgados?

Vicente Fox



Con el presidente que puso fin a 71 años de gobierno del PRI en México, AMLO fue más crítico, al aseverar que Fox Quesada "Engañó al pueblo" ya que, con el esfuerzo de muchos, llegó a la presidencia. Sin embargo, expuso que "se convirtió en un traidor a la democracia. Además, aseguró que Vicente Fox ha confesado que "cargó los dados" en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón.

Felipe Calderón



Con uno de sus más grandes rivales, el actual presidente de México puntualizó que el ex panista desató la guerra en el País: "Declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas; y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos".



Enrique Peña Nieto



Por último, AMLO justificó que EPN debería ser enjuiciado debido a sus "evidentes actos de corrupción", al recordar que aprobó las llamadas reformas estructurales, destacando entre ellas la reforma energética. "Se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición", puntualizó.