Feministas marchan en CDMX por el “Día de las Muertas”

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de diferentes organizaciones y colectivos se presentaron este 3 de noviembre con el fin de marchar en la capital del país para pedir justicia por los feminicidios que han ocurrido en México.

Este fue llamada la marcha del “Día de Muertas”, estaba partiendo a las 10 de la mañana desde el Zócalo capitalino rumbo al Anti-Monumento ubicado en Insurgentes y Reforma.

Como tradición de cada año, las participantes portaban pancartas con las fotografías de las mujeres quienes fueron víctimas de la violencia en este país.

A través de su cuenta de Facebook, el colectivo Voces de la Ausencia realizó la convocatoria para la marcha.

Ya que se trata de una marcha pacífica, donde participan familias completas, se pidió a los asistentes abstenerse de ir encapuchados y portar el cubrebocas.

"Nosotros no pintamos, no golpeamos, no quemamos, pues estamos convencidas de que la violencia no se combate con más violencia".