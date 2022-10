Faltan últimos detalles para inauguración de Trolebús Elevado en Iztapalapa: Sheinbaum

CDMX.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se encuentran en los últimos detalles para el corte del listón esta semana del Trolebús Elevado en Iztapalapa.

"Sí estamos en esas… hubo un retraso en la puesta de la electricidad, entonces en estos días se resuelve. Ya está todo listo, solo es el tema del abastecimiento de energía eléctrica", explicó.

Comentó que este lunes 24 de octubre iba a ser la inauguración, y que el sábado 29 de octubre iba a iniciar operaciones, "mañana hay una reunión para que me digan si todo está listo para poner el día exacto".

Ciudad de México: Sheinbaum inaugura exposición del nuevo tren del Metro.

Agregó que se ha aplazado más de lo esperado, esto debido a problemas de la energización de la subestación, pero aseguró que en esta semana estará resuelto y se va a inaugurar este nuevo sistema de transporte público.

No es que haya habido algo en particular, sino que la energización de la subestación ha tenido algunos problemas, pero en estos días se resuelve. No queremos hacer una inauguración que después a los dos días tenga problemas, ya que quede perfectamente todo listo, es en esta semana", comentó.