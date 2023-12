“Es muy fuerte que el mismo Presidente intente reducir números”: Madres buscadoras protestan en QR

CANCÚN, Quintana Roo.- Madres buscadoras en Quintana Roo llevaron a cabo una protesta en Cancún para destacar la tragedia de las desapariciones en la región y expresar su rechazo hacia el Gobierno Federal, que redujo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) en México.

A un costado del Árbol de Navidad colocado en el Palacio municipal de Cancún, colocaron un tendedero con fichas de búsqueda de sus hijos e hijas, hicieron un pase de lista y leyeron un pronunciamiento.

Bajo la iniciativa del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, las manifestantes exhibieron lonas con los rostros de las víctimas y encendieron velas, para visibilizar la problemática en medio de las festividades de diciembre.

Reprochan a Presidente

Romana Rivera, presidenta del colectivo y madre de una joven desaparecida en 2020, expresó su descontento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de descalificar los movimientos de las madres buscadoras en el País.

Estamos aquí con la finalidad de visibilizar los rostros de las víctimas desaparecidas en Quintana Roo. El tendero del colectivo ha avanzado demasiado. Hoy todavía me llegaron tres fichas más, dos locales y una del Estado de México, que desaparecieron acá. Es un acto simbólico de no permitir que se olviden los nombres de los desaparecidos.

“Y es muy fuerte que el mismo presidente de la Nación esté intentando reducir y minimizar los números de desaparecidos. Son víctimas que no tienen voz. Y este acto de hoy es un reproche a lo que se manifiesta en Las Mañaneras y en la prensa de que es un número reducido de víctimas, cuando la realidad es otra”, dijo.

Rivera calificó el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas como “amañado” y “hecho con dolo”, y consideró que busca maquillar la realidad, ya de por sí minimizada por las propias Fiscalías de los estados para nutrir esa base de datos.

Y encima de toda esa indolencia y negligencia pesan las palabras del Presidente, quien asegura que no existen las desapariciones como tal y que el número de personas real no es el que se daba a conocer.

“Reprochando esa parte porque nosotras que estamos viviendo en la situación sabemos que diariamente aparecen más fichas, otras personas no denuncian, porque no viven aquí y no pueden. Otras, por temor, tampoco denuncian. Pero el aumento es muy considerable en Quintana Roo”, expresó.

Conforme a las estadísticas del colectivo, fundado en 2021, tan solo en 2023 se padece un promedio de mil personas desaparecidas en la entidad, con un pico que ha escalado en la zona sur del territorio.

En este año creemos que supera las mil personas desaparecidas. La zona sur y Cancún, los números más altos. En la actualidad, en Chetumal una familia completa, fueron cinco personas desaparecidas.

“Es un número alarmante y puede ser rechazado por las autoridades, pero es la realidad con la que estamos en contacto”, aseguró.

Especial/El Universal

Trabajadores de Tren Maya entre desaparecidos

Entre las personas desaparecidas hay al menos diez trabajadores que se emplearon en las obras del megaproyecto Tren Maya, en Tulum, Playa del Carmen y Felipe Carrillo, en los tramos 5 y 6 del ferrocarril.

Hay diez víctimas, seis que sí tienen denuncia y cuatro que están volando. Solo en este año”, mencionó.

Rivera recolectó firmas de las madres y familiares que asistieron hoy, para enviar un escrito a la gobernadora “Mara” Lezama, con la intención de que emita la terna para nombrar a la persona que ocupe la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

La institución está a cargo de María López Urbina como encargada de despacho -dijo- desde noviembre del 2022, pero deben nombrar a una titular.