Entregan cuerpo de Yolanda Martínez; padre asegura que autopsia externa señala que fue feminicidio

NUEVO LEÓN.- Gerardo Martínez acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) para recibir el cuerpo de su hija Yolanda Martínez, quien desapareció el 31 de marzo y fue hallada sin vida el pasado 8 de mayo en un baldío en el municipio de Juárez.



El gobernador del estado, Samuel García, había señalado que Yolanda podría haber huido de su casa por un caso de violencia familiar. Luego, tras ser encontrado el cuerpo con dos recipientes de veneno, las autoridades indicaron que podría tratarse de un suicidio.



Recintemente, el padre de Yolanda dijo que confiaba en la Fiscalía, y que quizá su hija sí pudo haberse quitado la vida, pero que esperaría a que las autopsias determinaran los resultados para que el caso quedara esclarecido.

Autopsia señala que Yolanda no se suicidó

Ahora, en una nueva entrevista, Gerardo Martínez dijo que los estudios realizados por investigadores guatemaltecos apuntan a que Yolanda fue víctima de terceras personas.

Porque dijeron que se fue por su propia voluntad en el principio las autoridades, pero aquí ya manifiesta la autopsia que no fue suicidio, fue feminicidio. Es cuestión de recabar por qué murió, si fue por golpes o por alguna sustancia, todo está en investigación, es cuestión de tiempo.

Así lo dicen los peritos que vienen de Guatemala, más o menos vamos por esa línea, es cuestión de tiempo para saber de qué murió.

Don Gerardo también quizo dejar en claro que Yolanda estaba muy desesperada por encontrar trabajo, más que deprimida como se ha dicho. Se aproximaba el cumpleaños de su hija Keyla y ella quería festejarla. Quería ganar dinero y por eso salió aquél día. "Pero no logró llegar porque andaba buscando trabajo y alguien me le puso el pie, ya no llegó”.

De acuerdo a Milenio, el último adiós de Yolanda Martínez se llevará a cabo en una capilla de la avenida Constitución la tarde de este sábado, para posteriormente ser sepultada en un campo santo del municipio de Juárez. El funeral será abierto a la ciudadanía.