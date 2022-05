Muerte de Yolanda Martínez: Padre acepta que pudo haberse quitado la vida con veneno

MONTERREY.-El padre de Yolanda Martínez Cadena dijo que era posible que su hija se hubiera quitado la vida.

José Gerardo Martínez Bautista afirmó que no hay algo en lo que esté en desacuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el sentido de que el suicidio es la línea de investigación preponderante de la joven.

Cabe mencionar que encontraron un supuesto mensaje de despedida escrito en un vaso desechable, en el que habría ingerido dos tipos de veneno.

Entrevistado a la salida del edificio de la Fiscalía, tras platicar durante más de una hora con el vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, don Gerardo Martínez comentó a pregunta expresa: “No hay algo con lo que no esté de acuerdo, porque yo tengo siempre la confianza en la Fiscalía, porque aparte de ser autoridad, yo he logrado algo más allá, porque de alguna manera yo busco siempre sumar amigos y amistades, no andar peleando con nadie, enemistando a nadie contra nadie, yo lo que quiero es que haya transparencia en lo del suicidio de mi hija”.

Seguirán investigando muerte de Yolanda Martínez

Precisó: “Y no quiero que estén bien conmigo, lo único que digo es que ya está resuelto el caso porque ya encontramos a mi hija, aunque haya sido una persona (una mujer que andaba recolectando leña en el monte), porque al final todos anduvimos participando en la búsqueda, entonces el logro pues es de todos”, declaró Martínez Bautista.

Respecto a que las pruebas periciales y otros indicios han consolidado la teoría de la institución autónoma, en el sentido de que Yolanda se suicidó, “eso ya lo determinarán las autopsias que se hagan en su momento (la oficial del Semefo y una externa), y si así lo indican (dichos estudios), ya quedaría esclarecido el caso de mi hija, pero se seguiría con la investigación sobre qué la llevó a tomar esa fatal decisión”.