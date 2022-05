Fiscalía informa que había dos recipientes con veneno junto al cuerpo de Yolanda Martínez

NUEVO LEÓN.- Ayer lunes por la noche la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que junto al cuerpo de Yolanda Martínez, localizado en el municipio de Juárez, fueron hallados dos recipientes con veneno.

También te puede interesar: Fiscalía de Nuevo León confirma que el cadáver localizado es de Yolanda Martínez

El Vicefiscal de Ministerio Público, Luis Enrique Orozco Suárez, señaló que el cuerpo no presentaba huellas de violencia o alguna evidencia de que hubiera sido estrangulada. Mencionó también que el cuerpo estaba boca abajo, ligeramente de lado y que tenía la cabeza reclinada sobre una bolsa negra de su propiedad.

Hasta el momento se cree que Yolanda no fue víctima de robo, ya que dentro de su bolsa se encontraron sus pertenencias personales completas: había una tarjeta bancaria, dinero y ropa.

El proceso no ha concluido

No obstante, el proceso de autopsia no ha concluido, pues las condiciones de descomposición en las que fue encontrado el cuerpo no son las ópticas para realizar el estudio y conocer la causa de la muerte. La Fiscalía asegura que pedirá el apoyo de especialistas nacionales e incluso internacionales si es necesario.

Orozco Suárez dijo que dado que el cadáver aún tenía cabello, será un elemento bastante relevante que se podrá analizar a fin de saber si había en el cuerpo alguna sustancia tóxica. Igualmente, señaló, se practicaron radiografías y se determinó que no presentaba fracturas.

También te puede interesar: Yolanda Martínez: "Nuevo León está de luto" dice Samuel García

Cuestionados sobre el hecho de que la mujer que halló el cuerpo de Yolanda mientras recogía leña, declaró que observó lesiones en el cuello y cerca del cadáver un cordón o cuerda, la fiscal Griselda Núñez Espinoza afirmó que no se observó ninguna lesión y ante la pregunta de si pudo Yolanda privarse de la vida, agregó:

Lo importante es especificar que las investigaciones que se llevan a cabo en la Fiscalía General en toda muerte de mujer, se llevan a cabo con los protocolos de feminicidio, que conlleva que sea diligente, con enfoque de género y por supuesto en una prevalencia de derechos humanos-

Y ante la reiterada pregunta de si el hallazgo de dos recipientes con veneno “robustece alguna línea de investigación”, la fiscal señaló: “es importante establecer que cualquier conclusión se dará de manera oportuna por la autoridad en cuanto se tengan finalizados los dictámenes que así lo permitan”.