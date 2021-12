El día que Ciro Gómez Leyva defendió a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y dijo que la historia de Carmen Aristegui era falsa

CIUDAD DE MÉXICO.-Este miércoles la Policía de Investigación (PDI) detuvo al "zar de la basura", Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de armar red de prostitución en las oficinas del PRI en la Ciudad de México.

El arresto se da luego de que la periodista Carmen Aristegui revelara en una investigación el modus operandi del ex político para reclutar a mujeres de las cuales se aprovechaba sexualmente.

Presuntas víctimas de Gutiérrez de la Torre le dijeron a Carmen Aristegui que les ofrecían 14 mil pesos para dar servicio sexual al ex líder priista de la CDMX.

Beatriz (víctima) contó:

“Llegué a las oficinas del PRI por medio de un anuncio de Aviso Oportuno… estaban solicitando chicas para oficinas gubernamentales.

“Marco, había 2 números telefónicos, me contesta Adriana. me pide desde la llamada un cambio de ropa, vestido, falda y tacones. Me citó en Puente de Alvarado número 75. Era fácil identificar el edificio porque era rojo chillante y había una lona gigante del presidente Enrique Peña Nieto.

“Priscila me dijo que estaban solicitando chicas de amplio criterio, me dijo que tenía que prestarle servicios sexuales al presidente, para que yo pudiera recibir un sueldo de 14 mil pesos mensuales; si no quería prestar esos servicios, la oferta era de 8 mil pesos”.

“Me decían que él no te va a molestar mucho, te va a cuidar… los servicios eran vía oral y vaginal… A mí lo que me movió a hacer esta denuncia es que vi a dos menores de edad en ese lugar… había al menos 10 mujeres en la sala de espera junto conmigo”, recordó.

¿Qué dijo Ciro Gómez Leyva sobre la investigación de Carmen Aristegui?

Ciro Gómez Leyva, en 2014, sostuvo con la periodista una batalla legal y mediática por este caso, luego de que el 2 de abril de aquel año, la entonces conductora estelar de MVS presentara un trabajo periodístico donde acusó a Gutiérrez de "trata de blancas".

En su columna periodística del 10 de julio de 2015, Gómez Leyva apuntó: “Finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Por más esfuerzos que hicieron el ministerio público y el procurador de Justicia del DF, no consiguieron mandar a la cárcel a Cuauhtémoc Gutiérrez. Y no lo lograron, porque fue imposible ejercer la acción penal a partir de una historia inventada”.

Calificó el caso como “Uno de los capítulos más infames, vergonzosos del periodismo mexicano en muchos años”.

Carmen Aristegui le contestó

Carmen Aristegui criticó duramente al periodista Ciro Gómez Leyva luego de que el conductor afirmara que la presunta red de trata del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es falsa.

Increíble que quien ya se hundió en el fango, se siga hundiendo aún más afirmando cosas que no puede sostener", comentó Aristegui.

Arrestan a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

En medio de un cateo en la alcaldía Tlalpan fue detenido Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien contaba con una orden de aprehensión.

El exdirigente del PRI capitalino llevaba tres meses prófugo. Fue trasladado de la agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) al Reclusorio Oriente.

Gutiérrez de la Torre fue detenido por los delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, trata de persona en su modalidad de publicidad engañosa agravada y asociación delictuosa.

Estos delitos fueron cometidos por el ex dirigente del PRI capitalino cuando encabezaba este partido político, en donde desarrolló una red de prostitución.