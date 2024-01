Efemérides del 12 de enero: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 12 de enero, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre el año 1800 y el 2023.

1800

1807.- Parte de la ciudad de Leiden (Países Bajos) queda destruida por la explosión de un buque cargado de pólvora.

1899.- La fragata escuela argentina 'Presidente Sarmiento' emprende su primer viaje de circunnavegación.

1900

1909.- El Gobierno turco acepta la propuesta austríaca de renunciar a sus derechos sobre Bosnia-Herzegovina a cambio de compensaciones financieras.

1936.- El aviador hispano-cubano Antonio Menéndez Peláez despega del aeropuerto de Camagüey (Cuba) para realizar un vuelo transatlántico en solitario hasta Sevilla, donde llegó el 14 de febrero.

1969.- Led Zeppelin lanza su primer álbum.

1981.- Se emite el primer capítulo de la serie de televisión 'Dinastía'.

1988.- Nacen en Michigan (EEUU) los primeros quintillizos 'probeta' del mundo.

1995.- El presidente francés, Francois Mitterrand, inaugura en París el mayor complejo musical de Europa, de 50.000 metros cuadrados de superficie.

1999.- La cantante estadounidense Britney Spears lanza su primer álbum '...Baby One More Time'.

2000

2005.- Estados Unidos anuncia el fin de la búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak.

2006.- Más de trescientos peregrinos mueren en La Meca por una avalancha.

2009.- Se realiza la primer transacción en la red de la moneda digital bitcoin.

2010.- Un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter sacude Haití, causando unos 300.000 muertos.

2015.- Cuba completa la excarcelación de 53 presos políticos pactada con EEUU.

2016.- Un terrorista suicida del Estado Islámico (EI) mata a diez turistas alemanes cerca de la Mezquita Azul de Estambul (Turquía).

2017.- EEUU pone fin a la política de 'pies secos/pies mojados' para cubanos, que les permitía obtener la residencia permanente al año de llegar, incluso ilegalmente.

NACIMIENTOS

1628.- Charles Perrault, escritor francés de cuentos infantiles.

1716.- Antonio de Ulloa, científico, militar y marino español.

1746.- Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo suizo.

1893.- Hermann Goering, dirigente nazi.

1907.- Serguéi Koroliov, ingeniero ucraniano, considerado el padre del programa espacial soviético.

1916.- Pieter Wilhelm Botha, expresidente sudafricano.

1933.- Liliana Cavani, directora de cine italiana.

1939.- Josep María Flotats, actor y director teatral español.

1949.- Haruki Murakami, escritor japonés.

1964.- Jeff Bezos, empresario estadounidense, fundador de Amazon.

1966.- Olivier Martinez, actor francés.

1969.- Robert Prosinecki, futbolista croata.

1972.- Quique Dacosta, cocinero español.

1993.- Zayn Malik, cantante británico.

1995.- Nathy Peluso, cantante argentina.

1998.- Nathan Gamble, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1963.- Ramón Gómez de la Serna, escritor español.

1976.- Agatha Christie, escritora británica de novelas policíacas.

1991.- Vasco Pratolini, escritor italiano.

2002.- Cyrus Vance, político estadounidense.

2003.- Leopoldo Galtieri, expresidente de Argentina.

2004.- Olga Ladyzhenskaya, matemática rusa.

2008.- Angel González, poeta español.

2009.- Claude Berri, cineasta francés.

2017.- William Peter Blatty, escritor y guionista estadounidense, autor de 'El exorcista'.

2020.- Paulo Gonçalves, motociclista portugués.

2021.- Enrique Pineda Barnet, cineasta cubano.

2022.- Ronnie Spector, cantante estadounidense, vocalista del grupo The Ronettes.

2023.- Lisa Marie Presley, cantante estadounidense, hija de Elvis Presley.

CELEBRACIONES

Yennayer: Año Nuevo Bereber.

Argentina: Día del trabajador pizzero, pastelero, confitero, heladero y alfajorero. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de ese gremio.

Bolivia: Día del Turismo.

Estados Unidos: El primer día en que puede caer el Día de Lee-Jackson, mientras que el 18 de enero es el último, celebrado el viernes antes del Día de Martin Luther King (Comunidad de Virginia).

India: Día Nacional de la Juventud.

Rusia: Día del Fiscal General.

Tanzania: Día de la Revolución de Zanzíbar.

Turkmenistán: Memorial Day.

SANTORAL CATÓLICO

San Arcadio de Cesarea, mártir (c. 304).

Santos Tigrio y Eutropio de Constantinopla, mártires (406).

Santa Cesárea de Arlés, abadesa (c. 529).

San Victoriano de Asán (c. 561).

San Ferreol de Grenoble, obispo y mártir (c. 659).

San Benito Biscop, abad (c. 690).

San Elredo de Rievaulx, abad (c. 1166).

San Martín de la Santa Cruz, presbítero y canónigo (1203).

San Bernardo de Corileone (1667).

Santa Margarita Bourgeoys, virgen (1700).

Beato Antonio Fournier, mártir (1794).

Beato Pedro Francisco Jamet, presbítero (1845).

San Antonio María Pucci, presbítero (1892).

Beato Nicolás Bunkerd Kitbamrung, presbítero y mártir (1944).