Ebrard lamenta expulsión de embajador mexicano en Perú: "Reprobable e infundada"

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue el pasado 7 de diciembre que Pedro Castillo, el ahora ex presidente de Perú, fue destituido y detenido por rebelión luego de anunciar la disolución de la Cámara y la instauración de un "gobierno de excepción" en el país.

El incidente fue recibido con grata sorpresa por los distintos mandatarios de alrededor del mundo, sin embargo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue el que causó más polémica tras defender a Castillo, ofrecerle asilo político y considerarlo todavía como el presidente legítimo de Perú.

Dichos comentarios parecen no haber sido del agrado de las nuevas autoridades del país, pues este martes el gobierno peruano declaró persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país.

En respuesta, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tomó su cuenta de Twitter para condenar la decisión "infundada y reprobable" de la expulsión del funcionario mexicano de tierras andinas y aseguró que México no "variará su posición".

Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición”, redactó el canciller.