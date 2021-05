EU retirará restricciones en frontera hasta que concluya vacunación en ciudades fronterizas: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Estados Unidos retirará las restricciones en la frontera Norte hasta que concluya con la vacunación en todas las ciudades estadounidenses fronterizas, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

Grupo Healy preguntó durante la conferencia de prensa matutina sobre la decisión anunciada ayer por las autoridades estadounidenses de ampliar las restricciones para cruces no esenciales vía terrestre en la frontera Norte hasta el 20 de junio.

“Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones porque no han terminado la vacunación. Hay ciudades que ya terminaron, pero otras no. Su criterio es no quitar las restricciones hasta que terminen la vacunación”, contestó Ebrard Casaubón.