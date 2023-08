Diputado del Partido Verde denuncia amenazas de mandatarios morenistas en apoyo a Sheinbaum

MÉXICO.- Al menos la mitad de los diputados federales que han expresado su respaldo a la aspiración presidencial del exministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, han sido objeto de amenazas por parte de los gobernadores de sus respectivas regiones.

Estas amenazas implican la negación de oportunidades para buscar la reelección o la exclusión de los programas sociales si no respaldan a Claudia Sheinbaum Pardo, según reveló el diputado Javier López Casarín (PVEM).

El diputado López Casarín señaló que, entre aquellos que han manifestado simpatía por esta causa, una mayoría considerable ha experimentado algún tipo de amenaza. Aunque no todos han sido afectados, al menos la mitad ha enfrentado este tipo de trato adverso. Además, añadió que estas presiones provienen tanto de partidos como el PT, Morena y también de actores locales, tanto estatales como municipales, generando diversas formas de coerción en los afectados. Fue durante una entrevista con El Universal, que López Casarín compartió esta información.



El legislador que encabeza la Plataforma Verde, que impulsa la candidatura presidencial de Ebrard, afirmó que la ex jefa de gobierno está cometiendo delitos electorales, que ya no sólo implican una operación del Estado.

Anunció que se presentarán las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en los próximos días, "le guste o no le guste a Morena. Estamos ante un tema delicado porque las repercusiones son legales. Si me voy un paso para atrás, recordarás que ya costó a un par de candidatos, sus candidaturas, es decir, en caso concreto, de Guerrero y de Michoacán".



También confirmó la denuncia del excanciller, quien señaló ayer que se están utilizando brigadas de la Secretaría del Bienestar para promocionar a Claudia Sheinbaum, y añadió que tienen pruebas.



Finalmente cuestionó quién financia la pinta del país completo, por segunda ocasión, para promocionar a Sheinbaum, y para pagar alrededor de un millón de pesos cada semana en encuestas que se publican periódicamente.



A través de diferentes medios encuestas, casi de manera diaria, hay que preguntar quién está detrás de estas encuestas, y quién las está pagando, porque estar levantando encuestas de este calibre, estás hablando de varios cientos de miles de pesos por encuesta, entonces, un periódico, alguien está interesado en estar gastando un millón de pesos semanales para publicar algo, pues no tiene ningún sentido, porque además no estás informando, sino simplemente estás queriendo tener un impacto en las personas, no tendrías porqué publicarlo diariamente", señaló López Casarín.